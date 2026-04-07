Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor

- Bayern a câștigat pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor.
- În celălalt meci al serii, Arsenal a trecut de Sporting, 1-0, într-o partidă jucată în Portugalia.
Retururile sunt programate săptămâna viitoare. Mâine seară vor avea loc celelalte două partide din sferturile de finală, Barcelona - Atletico Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs, și PSG - Liverpool, tot de la ora 22:00.
Real Madrid - Bayern 1-2
- Au marcat: Mbappe ('74) / Diaz ('41), Kane ('46)
Sporting - Arsenal 0-1
- A marcat: Havertz ('90+1)