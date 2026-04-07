Drăgușin, indus în eroare Agentul fundașului, despre informațiile apărute în presa italiană: „M-a sunat Radu și m-a întrebat”

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin (24 de ani), a clarificat situația după ce, în presa din Italia, au apărut informații confom cărora fundașul român ar putea ajunge la Fiorentina.

De la venirea lui Fabio Paratici în funcția de director tehnic al Fiorentinei, în jurul clubului au apărut tot mai multe informații despre posibile transferuri.

Unul dintre numele vehiculate cel mai des în ultimele ore este cel al lui Radu Drăgușin, fundaș cunoscut deja în fotbalul italian.

Agentul lui Radu Drăgușin, despre informațiile apărute în presa italiană: „ M-a sunat Radu și mă întreba și el”

Agentul a explicat că eventualele speculații sunt firești, mai ales în contextul relației profesionale dintre Fabio Paratici și fundașul român, cei doi cunoscându-se încă din perioada Juventus și apoi din scurta colaborare avută la Tottenham.

„Chiar aseară am vorbit cu Radu și mă întreba și el, că a văzut în ziar. Deocamdată nu este nimic. E normal să se speculeze, pentru că Fabio Paradici este cel care l-a luat la Juventus, iar mai apoi la Tottenham.

Paradici mă știe bine și m-ar fi sunat dacă era ceva. Poate mă sună peste o săptămână, nu știu. Nici măcar nu am discutat, în momentul de față nu este nimic.

Deocamdată trebuie să se salveze Tottenham, vedem ce va fi de la vară. Acum ne concentrăm pe Tottenham și pe evitarea retrogradării, nimic altceva. Ne gândim doar pe binele lui Tottenham.

A văzut și Radu că sunt multe speculații, dar tot timpul vor apărea asemenea știri. Este prea devreme acum, nu suntem în nicio discuție cu nimeni”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.

20 de milioane de euro este cota de piață a fundașului român, potrivit Transfermarkt. În acest sezon, după revenirea în urma operației suferite la ligamentul încrucișat, el a jucat în 9 meciuri

Radu Drăgușin joacă la Tottenham din ianuarie 2024, după transferul de la Genoa, iar contractul său cu clubul londonez este valabil până în vara lui 2030.

Fotbalistul ar fi refuzat în decembrie 2025 varianta unui împrumut la Fiorentina, deoarece nu și-ar fi dorit să ajungă la o echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Fiorentina ocupă locul 15 în Serie A, cu 32 de puncte după 31 de etape, după ce a petrecut o bună parte a sezonului în zona retrogradării.

Tottenham se află pe locul 17 în Premier League, cu 30 de puncte din 31 de meciuri, la doar un punct de pozițiile retrogradabile.

Acum presa italiană îl prezintă drept o posibilă soluție pentru Fiorentina, mai ales că fundașul român cunoaște deja foarte bine fotbalul din Italia.

„Odată cu venirea lui Fabio Paratici la conducerea sectorului tehnic al Fiorentinei, mercato-ul de vară se anunță bogat în mutări și strategii bine definite. Atenția se concentrează în special asupra compartimentului defensiv, o zonă care are nevoie de energie nouă și soluții tehnice.

Numele care a apărut cel mai puternic în ultimele ore este cel al lui Radu Drăgușin, puternicul fundaș român aflat în prezent la Tottenham.

Este un profil care se aliniază perfect cu filosofia lui Paratici, mereu atent la jucători cu potențial de creștere și deja obișnuiți cu medii competitive. Drăgușin reprezintă profilul ideal pentru defensiva Fiorentinei. Este un fundaș central puternic, cu o foarte bună prezență fizică și o capacitate bună de a citi jocul.

Transferul său recent la Tottenham i-a confirmat valoarea, chiar dacă spațiul primit în Premier League nu a fost cel așteptat, ceea ce face ca o revenire în Italia să fie o opțiune concretă și atrăgătoare”, au scris jurnaliștii italieni.

Cifrele lui Radu Drăgușin:

Genoa - 62 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă

Tottenham - 46 de meciuri

Sampdoria - 15 meciuri

Salernitana - 7 meciuri

Juventus - 4 meciuri

