Emoții pentru Rațiu Rayo Vallecano are 3 jucători cu probleme înaintea meciului cu AEK, printre care și românul » Ce spun spaniolii

Andrei Rațiu (27 de ani), internaționalul român de la Rayo Vallecano, s-a pregătit separat de restul echipei înaintea meciului cu AEK Atena, din Conference League.

Partida Rayo Vallecano - AEK Atena este programată pe 9 aprilie, de la ora 19:45.

O eventuală absență a fundașului ar complica și mai mult situația pentru formația antrenată de Inigo Perez (38 de ani), care se confruntă deja cu mai multe probleme de lot.

Probleme pentru Andrei Rațiu, înainte de meciul cu AEK

Fundașul român s-a pregătit separat de colegii săi, urmând un program de recuperare atât în sala de forță, cât și pe teren.

Potrivit informațiilor apărute în Spania, Rațiu ar avea o problemă musculară, mai exact o suprasolicitare, însă staff-ul lui Rayo Vallecano speră că nu este vorba despre ceva grav, conform pasionporelrayo.com.

În acest moment, nu există temeri majore în privința stării sale, iar toate semnalele arată că internaționalul român ar putea fi refăcut la timp pentru meciul din sferturile Conference League sau, cel târziu, pentru partida de campionat cu Mallorca.

În acest sezon, Rațiu a bifat 37 de meciuri, în care a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

Rațiu este văzut drept una dintre piesele importante din planul de joc al antrenorului Inigo Perez.

Pe postul lui Rațiu poate juca Ivan Balliu, care a adunat 23 de apariții în acest sezon, dar, la nevoie, și fundașul central Abdul Mumin.

Antrenorul lui Rayo are și alte probleme în lot:

Oscar Valentin a ieșit mai devreme de la antrenament, după ce a suferit o lovitură la piciorul stâng, însă în cazul său incertitudinea pare mai mare.

Fran Perez rămâne însă indisponibil. Fotbalistul continuă să se antreneze separat de colegi de aproximativ două săptămâni

Ilias Akhomach a lipsit în ultima perioadă după o problemă la gleznă, însă luni s-a antrenat normal și are șanse mari să revină în lot pentru meciul din Conference League, dar și pentru partida cu Mallorca, conform jornadaperfecta.com.

