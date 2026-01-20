Înlocuitor pentru Șut  Ilie Dumitrescu e de părere că FCSB are în lot cea mai bună variantă: „Sută la sută”
Înlocuitor pentru Șut Ilie Dumitrescu e de părere că FCSB are în lot cea mai bună variantă: „Sută la sută"

  • Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF, a vorbit despre plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) de la FCSB la Al-Ain și despre cine ar fi mai potrivit pentru a-l înlocui.

Adrian Șut a fost transferat la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, în schimbul a 1.5 milioane de euro, și a avut parte de o prezentare spectaculoasă.

Cine ar putea fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB: „Este cel mai bun”

Întrebat cine ar putea suplini lipsa lui Adrian Șut în primul „11” al campioanei, Ilie Dumitrescu spus, la digisport.ro:

„Lixandru este sută la sută cel mai bun înlocuitor pentru postul ăsta, lăsat liber de Adrian Șut”.

Lixandru a fost reprofilat pe postul de fundaș central, din cauza problemelor de lot pe care le-a avut FCSB în defensivă.

Astfel, în cazul în care va fi utilizat în locul lui Adrian Șut, Elias Charalambous are patru jucători disponibili pe postul de fundaș central: Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa și Daniel Graovac și Andrei Dăncuș.

De asemenea, pe listă va fi adăugat și Andre Duarte după ce va duce la bun-sfârșit litigiul cu fosta lui echipă, Ujpest.

Mihai Lixandru a jucat în 26 de meciuri din acest sezon. Mijlocașul a reușit să marcheze 2 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Știu că am pierdut un jucător foarte bun, dar dacă oferta e bună și pentru el și pentru club, noi ne bucurăm. Am avut multe discuții cu Șut și înainte și după. El avea în minte să facă un alt pas în carieră. A găsit o oportunitate bună și toată lumea e fericită. Elias Charalambous, antrenor FCSB

În tricoul campioanei României, Adrian Șut a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

