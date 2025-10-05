Iar se schimbă radical Liga?! Super Liga se unește cu UEFA pentru o nouă Champions League. Barcelona s-a sucit! » Toate detaliile

Liga Campionilor s-ar putea transforma din nou în viitorul apropiat. Totul ar avea legătură cu Super Liga Europei.

Marile forțe continentale ar juca numai între ele în faza principală. Cum s-ar califica.

Când ar deveni realitate și ce televiziune ar transmite meciurile: gratis sau cu plată.

Două decizii strâns conectate între ele și ambele legate de cea mai importantă competiție UEFA: Liga Campionilor.

Barcelona nu mai susține Super Liga. E total în spatele Champions League

Barcelona, unul dintre ultimele două mari cluburi (alături de Real Madrid) care voiau să evadeze din blocul UEFA pentru a participa la Super Liga Europei, competiția paralelă dedicată puterilor continentale, a hotărât să nu mai promoveze SLE, a anunțat postul de radio catalan RAC1. Și să susțină total Champions League.

De altfel, președintele blaugrana, Joan Laporta, a fost văzut la meciul Barcelona - PSG (1-2) discutând zâmbitor cu președintele UEFA, Aleksander Ceferin, și cu Nasser Al-Khelaifi, liderul parizienilor și al Asociației Cluburilor Europene (ECA), principalii săi dușmani nu cu mult timp în urmă.

Laporta (stânga), Ceferin și Al-Khelaifi (dreapta) Foto: Imago

Acum, Laporta ar fi mulțumit de modificarea formatului Ligii și de modul cum se împart banii.

De ce s-a răzgândit Barcelona. Super Liga, integrată în Liga Campionilor

Această schimbare de direcție a lui Laporta și a Barcelonei pare surprinzătoare.

După ce, în decembrie 2023, Curtea Europeană de Justiție a decis că acțiunile UEFA și FIFA (mai ales UEFA) de a bloca apariția Super Ligii au încălcat dreptul UE privind concurența . Iar în primăvara lui 2024, un tribunal din Madrid a admis apelul organizatorilor SLE împotriva UEFA și FIFA, cerându-le celor două foruri ale fotbalului să înceteze tratamentul anticoncurențial.

În realitate, ceea ce face Laporta are legătură cu noul plan al companiei A22, care conduce proiectul Super Ligii.

Reprezentanții A22 vor să unească Super Liga cu Champions League. Să integreze SLE în Ligă și să pună capăt conflictului declanșat în primăvara lui 2021.

Potrivit Mundo Deportivo, aceștia s-au întâlnit de șapte ori în ultimele opt luni cu liderii UEFA pentru discuții, propuneri, negocieri, inclusiv la sediul forului continental de la Nyon.

Marile cluburi, avantaje în noua Ligă: primele 18, grupă separată în faza principală

A22 mai vrea o transformare a Ligii, care să fie făcută tot în avantajul marilor cluburi europene.

Pretinde ca faza principală de Champions să fie împărțită în două serii:

Grupa 1, cu primele 18 echipe alese conform clasamentului UEFA.

Grupa 2, cu celelalte 18 formații.

Aceasta ar fi schimbarea. Cele 18 forțe să joace între ele opt partide în faza principală. Să fie mai multe dueluri de genul Barcelona - PSG (1-2), dispărând unele precum Kairat - Real Madrid (0-5).

Și calificarea ar ajuta puterile continentale.

Primele opt din Grupa 1 s-ar duce direct în „optimi”, iar ultimele opt din Grupa 1 și primele opt din Grupa 2 să se înfrunte în play-off (adversarele ar fi dirijate, în funcție de locurile ocupate: de exemplu, poziția 9 din Grupa 1 ar avea rivală ultima calificată din Grupa 2). Celelalte din Grupa 2 fiind eliminate.

Noua Ligă, transmisă pe platforma UNIFY: gratis sau cu plată, din 2027

Competiția se va numi tot Liga Campionilor și va putea fi urmărită pe platforma TV propusă de A22, UNIFY, în două variante:

Gratuit, dar cu reclame în timpul jocurilor.

Premium (cu plată), fără publicitate.

Noul format ar deveni realitate în 2027, exact anul în care UEFA intenționa să lanseze noul plan de marketing pentru drepturile de televiziunile ale Ligii Campionilor.

UEFA are acum proiectul pe masă. La Nyon se decide dacă planul A22 va fi acceptat.

