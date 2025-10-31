Lege anti-alergat? În 2026 apare limita de viteză pe trotuar! Poliția, nevoită să reacționeze după valul de ironii
Slovacia pietoni FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Diverse

Lege anti-alergat? În 2026 apare limita de viteză pe trotuar! Poliția, nevoită să reacționeze după valul de ironii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 21:35
  • Parlamentul slovac a adoptat, marți, o lege prin care viteza de deplasare pe trotuare va fi limitată pe trotuare.
  • Legea a fost criticată de opoziție și ironizată de populație, însă va intra în vigoare la începutul lui 2026.

Limita de viteză impusă va fi de 6 km/h și se va aplica în orașe. Aceasta va trebui respectată de bicicliști, dar și de cei care folosesc skateboard sau trotinetă electrică.

Inițial, slovacii au crezut că aceasta se va aplica și pietonilor. Amendamentul a stârnit un val de reacții amuzante pe rețelele de socializare, unde inernauții locali se întrebau dacă vor primi amenzi când aleargă după autobuz.

„Mi-era teamă că mor”  Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut”
Citește și
„Mi-era teamă că mor” Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut”
Citește mai mult
„Mi-era teamă că mor”  Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut”

În 2026 apare limita de viteză pe trotuar!

Scopul principal este de a crește siguranța pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de accidente cu utilizatorii de trotinete”, a declarat Lubomir Vazny, autorul amendamentului, membru al partidului populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, potrivit politico.eu.

Opoziția, prin vocea lui Martin Pekar, membru în partidul Slovacia Progresistă, a criticat dur inițiativa, considerând că sabotează metodele eco-friendly de transport: „Dacă vreți mai puține accidente, trebuie să avem piste de biciclete mai sigure, nu limite absurde de viteză care sunt imposibil de respectat. Un ciclist abia poate să-și mențină echilibrul la vitezele astea!”.

Legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2026 și se va aplica pe întreg teritoriul Slovaciei.

Poliția slovacă neagă aplicarea legii pentru pietoni

Poliția slovacă a fost nevoită să reacționeze după valul de ironii de pe rețelele de socializare și a lămurit că pietonii nu vor fi vizați de noua lege: „Regula este destinată persoanelor care folosesc role, trotinete, skateboard-uri sau echipamente sportive similare, precum și bicicliștilor cu vârsta de până la 10 ani, inclusiv însoțitorilor acestora. Măsurătorile ar trebui să se concentreze asupra acestor grupuri”, conform sursei menționate anterior.

Deși legea intră în vigoare de anul viitor, încă nu se știe cum va fi pusă în aplicare.

Citește și

Halloween în sport  FOTO.  Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători
Diverse
18:34
Halloween în sport FOTO. Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători
Citește mai mult
Halloween în sport  FOTO.  Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Campionate
17:34
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Citește mai mult
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
slovacia lege pietoni
Știrile zilei din sport
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Superliga
31.10
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Citește mai mult
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Superliga
31.10
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Superliga
31.10
Golul care a declanșat nebunia VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Citește mai mult
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Înot
31.10
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Citește mai mult
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:12
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
23:47
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
23:35
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
23:01
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Campionate
31.10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Citește mai mult
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
31.10
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Campionate
31.10
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Citește mai mult
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
31.10
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 36 rapid 17 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share