Lege anti-alergat? În 2026 apare limita de viteză pe trotuar! Poliția, nevoită să reacționeze după valul de ironii

Parlamentul slovac a adoptat, marți, o lege prin care viteza de deplasare pe trotuare va fi limitată pe trotuare.

Legea a fost criticată de opoziție și ironizată de populație, însă va intra în vigoare la începutul lui 2026.

Limita de viteză impusă va fi de 6 km/h și se va aplica în orașe. Aceasta va trebui respectată de bicicliști, dar și de cei care folosesc skateboard sau trotinetă electrică.

Inițial, slovacii au crezut că aceasta se va aplica și pietonilor. Amendamentul a stârnit un val de reacții amuzante pe rețelele de socializare, unde inernauții locali se întrebau dacă vor primi amenzi când aleargă după autobuz.

În 2026 apare limita de viteză pe trotuar!

„ Scopul principal este de a crește siguranța pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de accidente cu utilizatorii de trotinete ”, a declarat Lubomir Vazny, autorul amendamentului, membru al partidului populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, potrivit politico.eu.

Opoziția, prin vocea lui Martin Pekar, membru în partidul Slovacia Progresistă, a criticat dur inițiativa, considerând că sabotează metodele eco-friendly de transport: „Dacă vreți mai puține accidente, trebuie să avem piste de biciclete mai sigure, nu limite absurde de viteză care sunt imposibil de respectat. Un ciclist abia poate să-și mențină echilibrul la vitezele astea!”.

Legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2026 și se va aplica pe întreg teritoriul Slovaciei.

Poliția slovacă neagă aplicarea legii pentru pietoni

Poliția slovacă a fost nevoită să reacționeze după valul de ironii de pe rețelele de socializare și a lămurit că pietonii nu vor fi vizați de noua lege: „Regula este destinată persoanelor care folosesc role, trotinete, skateboard-uri sau echipamente sportive similare, precum și bicicliștilor cu vârsta de până la 10 ani, inclusiv însoțitorilor acestora. Măsurătorile ar trebui să se concentreze asupra acestor grupuri”, conform sursei menționate anterior.

Deși legea intră în vigoare de anul viitor, încă nu se știe cum va fi pusă în aplicare.

