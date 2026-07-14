Messi e peste tot! Nu face doar parte din atacul argentinian, el este atacul argentinian

Semifinalele Campionatului Mondial aduc față în față patru echipe de elită și două filozofii diferite.

În timp ce Franța, Spania și Anglia mizează pe forța colectivă, Argentina trăiește prin geniul lui Lionel Messi (39 de ani).

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Modul în care cele patru semifinaliste își construiesc fazele de atac este complet diferit: în cadrul echipelor europene, jucătorii își împart responsabilitățile în mod egal.

De cealaltă parte, statisticile arată că sud-americanii se bazează pe un singur om-cheie. Și, deși toată lumea știe cine este acesta, pare că nimeni nu-l poate opri.

Messi e peste tot! Nu e doar parte din atacul argentinian, el este atacul argentinian

Argentina lui Lionel Scaloni este o națională în care aproape fiecare acțiune ofensivă importantă poartă aceeași semnătură: Lionel Messi. Fiecare fază periculoasă începe sau se termină cu el.

La 39 de ani, La Pulga dictează ritmul, creează superioritate, pasează decisiv, driblează și finalizează. Și conduce în toate statisticile ofensive importante, potrivit 365scores.com:

Goluri: 8

Pase decisive: 2

Pase cheie/meci: 3.7

Driblinguri reușite/meci: 2.5

Șuturi/meci: 5.5 (3 pe poartă)

Ocazii mari create: 7

Ocazii create: 21

Centrări precise: 16/40 (40%)

Imaginea care spune totul: Messi e atacul Argentinei

Franța, Spania și Anglia, mașinării mult mai echilibrate

Celelalte semifinaliste împart responsabilitățile ofensive între atacanți, extreme, mijocași și fundași laterali.

Didier Deschamps dispune de un arsenal ofensiv impresionant: dacă oprești un jucător al Franței, altul poate decide meciul.

Kylian Mbappe conduce la goluri marcate (8), Michael Olise e lider la ocazii mari create și pase decisive (câte 5), Bradley Barcola excelează în duelurile unu contra unu, iar Ousmane Dembele stă excelent la toate capitolele (a și înscris 5 goluri).

Goluri: Mbappe

Pase decisive: Olise

Pase cheie: Mbappe

Driblinguri reușite/meci: Barcola

Șanse create: Mbappe

Șanse mari create: Olise

Centrări precise: Dembele

Starurile din atacul Franței (Foto: IMAGO)

Spania impresionează prin faptul că pericolul poate veni din orice direcție: Mikel Oyarzabal e golgheterul echipei (4), iar fundașii laterali Marc Cucurella și Pedro Porro surprind prin numărul de ocazii create, noul jucător al Realului bifând și 2 pase de gol.

Lamine Yamal destabilizează orice apărare din driblingurile sale (3,5 reușite pe meci), iar Rodri e liderul turneului final la numărul de pase reușite pe meci: 99,5 (94% din cele încercate au ajuns la destinatar).

Goluri: Oyarzabal

Pase decisive: Cucurella

Pase cheie: Porro

Driblinguri reușite/meci: Yamal

Șanse create: Baena

Șanse mari create: Cucurella

Centrări precise: Baena

Lamine Yamal (Foto: IMAGO)

Nici Anglia nu depinde de o singură vedetă: Harry Kane și Jude Bellingham au marcat câte 6 goluri, în timp ce Anthony Gordon și Bukayo Saka au produs câte 3 pase decisive.

Deși evoluează ca mijlocaș defensiv, Declan Rice este unul dintre cei mai importanți oameni în construcția ofensivă.

Goluri: Kane/Bellingham

Pase decisive: Gordon/Saka

Pase cheie: Rice

Driblinguri reușite/meci: Gordon

Șanse create: Rice

Șanse mari create: Rice/Bellingham/Madueke

Centrări precise: Rice

Harry Kane și Jude Bellingham (Foto: IMAGO)

Programul semifinalelor CM 2026

Franța vs. Spania va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 (ora României), pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Anglia vs. Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia.

Finalele sunt programate duminică, 19 iulie. Cea mică va începe de la 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, Florida, iar partida pentru trofeu se va disputa de la 22:00, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

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