Messi e peste tot! Nu face doar parte din atacul argentinian, el este atacul argentinian +8 foto
Lionel Messi (Foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Messi e peste tot! Nu face doar parte din atacul argentinian, el este atacul argentinian

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 19:04
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 20:08
  • Semifinalele Campionatului Mondial aduc față în față patru echipe de elită și două filozofii diferite.
  • În timp ce Franța, Spania și Anglia mizează pe forța colectivă, Argentina trăiește prin geniul lui Lionel Messi (39 de ani).
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Modul în care cele patru semifinaliste își construiesc fazele de atac este complet diferit: în cadrul echipelor europene, jucătorii își împart responsabilitățile în mod egal.

De cealaltă parte, statisticile arată că sud-americanii se bazează pe un singur om-cheie. Și, deși toată lumea știe cine este acesta, pare că nimeni nu-l poate opri.

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Messi e peste tot! Nu e doar parte din atacul argentinian, el este atacul argentinian

Argentina lui Lionel Scaloni este o națională în care aproape fiecare acțiune ofensivă importantă poartă aceeași semnătură: Lionel Messi. Fiecare fază periculoasă începe sau se termină cu el.

Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)
Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)

Galerie foto (8 imagini)

Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)
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La 39 de ani, La Pulga dictează ritmul, creează superioritate, pasează decisiv, driblează și finalizează. Și conduce în toate statisticile ofensive importante, potrivit 365scores.com:

  • Goluri: 8
  • Pase decisive: 2
  • Pase cheie/meci: 3.7
  • Driblinguri reușite/meci: 2.5
  • Șuturi/meci: 5.5 (3 pe poartă)
  • Ocazii mari create: 7
  • Ocazii create: 21
  • Centrări precise: 16/40 (40%)
Imaginea care spune totul: Messi e atacul Argentinei Imaginea care spune totul: Messi e atacul Argentinei
Imaginea care spune totul: Messi e atacul Argentinei

Franța, Spania și Anglia, mașinării mult mai echilibrate

Celelalte semifinaliste împart responsabilitățile ofensive între atacanți, extreme, mijocași și fundași laterali.

Didier Deschamps dispune de un arsenal ofensiv impresionant: dacă oprești un jucător al Franței, altul poate decide meciul.

Kylian Mbappe conduce la goluri marcate (8), Michael Olise e lider la ocazii mari create și pase decisive (câte 5), Bradley Barcola excelează în duelurile unu contra unu, iar Ousmane Dembele stă excelent la toate capitolele (a și înscris 5 goluri).

  • Goluri: Mbappe
  • Pase decisive: Olise
  • Pase cheie: Mbappe
  • Driblinguri reușite/meci: Barcola
  • Șanse create: Mbappe
  • Șanse mari create: Olise
  • Centrări precise: Dembele
Starurile din atacul Franței (Foto: IMAGO) Starurile din atacul Franței (Foto: IMAGO)
Starurile din atacul Franței (Foto: IMAGO)

Spania impresionează prin faptul că pericolul poate veni din orice direcție: Mikel Oyarzabal e golgheterul echipei (4), iar fundașii laterali Marc Cucurella și Pedro Porro surprind prin numărul de ocazii create, noul jucător al Realului bifând și 2 pase de gol.

Lamine Yamal destabilizează orice apărare din driblingurile sale (3,5 reușite pe meci), iar Rodri e liderul turneului final la numărul de pase reușite pe meci: 99,5 (94% din cele încercate au ajuns la destinatar).

  • Goluri: Oyarzabal
  • Pase decisive: Cucurella
  • Pase cheie: Porro
  • Driblinguri reușite/meci: Yamal
  • Șanse create: Baena
  • Șanse mari create: Cucurella
  • Centrări precise: Baena
Lamine Yamal (Foto: IMAGO) Lamine Yamal (Foto: IMAGO)
Lamine Yamal (Foto: IMAGO)

Nici Anglia nu depinde de o singură vedetă: Harry Kane și Jude Bellingham au marcat câte 6 goluri, în timp ce Anthony Gordon și Bukayo Saka au produs câte 3 pase decisive.

Deși evoluează ca mijlocaș defensiv, Declan Rice este unul dintre cei mai importanți oameni în construcția ofensivă.

  • Goluri: Kane/Bellingham
  • Pase decisive: Gordon/Saka
  • Pase cheie: Rice
  • Driblinguri reușite/meci: Gordon
  • Șanse create: Rice
  • Șanse mari create: Rice/Bellingham/Madueke
  • Centrări precise: Rice
Harry Kane și Jude Bellingham (Foto: IMAGO) Harry Kane și Jude Bellingham (Foto: IMAGO)
Harry Kane și Jude Bellingham (Foto: IMAGO)

Programul semifinalelor CM 2026

Franța vs. Spania va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 (ora României), pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Anglia vs. Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia.

Finalele sunt programate duminică, 19 iulie. Cea mică va începe de la 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, Florida, iar partida pentru trofeu se va disputa de la 22:00, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

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