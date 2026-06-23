Contestă golul lui Messi FOTO. Selecționerul Austriei e furios! Acuză arbitrajul după înfrângerea cu Argentina: „Să revadă faza” +13 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Contestă golul lui Messi FOTO. Selecționerul Austriei e furios! Acuză arbitrajul după înfrângerea cu Argentina: „Să revadă faza”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 10:32
  • Argentina - Austria 2-0. Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul europenilor, a contestat vehement primul gol înscris de Lionel Messi (38 de ani) în duelul de la CM 2026.
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Messi a fost autorul unei „duble” în partida din grupa J și a devenit cel mai bun marcator din istoria CM, cu 18 reușite, depășindu-l pe Miroslav Klose (16 goluri). Argentinianul a ratat și un penalty, în minutul 9.

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Argentina - Austria 2-0. Rangnick contestă primul gol marcat de Messi: „A fost frustrant”

Ralf Rangnick a fost nemulțumit de faptul că arbitrul nu a revăzut la monitorul VAR prima reușita a lui Lionel Messi, din minutul 38.

Selecționerul Austriei a acuzat un fault al lui Mac Allister asupra lui Xaver Schlager în faza premergătoare golului și consideră că acțiunea trebuia să fie analizată, așa cum s-a procedat și la penalty-ul acordat în debutul partidei.

Rangnick spune că Schlager a fost faultat înainte de primul gol al lui Messi (FOTO: captură Antena Play) Rangnick spune că Schlager a fost faultat înainte de primul gol al lui Messi (FOTO: captură Antena Play)
Rangnick spune că Schlager a fost faultat înainte de primul gol al lui Messi (FOTO: captură Antena Play)

„Știam că este la un nivel aparte, iar Lionel Messi a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai buni jucători din lume, poate chiar cel mai bun. În schimb, la al doilea gol am contribuit și noi prin greșelile noastre, deci acolo vina ne aparține.

În ceea ce privește primul gol, mi-aș fi dorit ca al patrulea oficial să procedeze la fel cum a făcut înainte de penalty: să revadă faza.

Dacă ar fi făcut asta, ar fi văzut ceea ce a văzut toată lumea, un fault asupra lui Schlager. A fost frustrant” a declarat Ralf Rangnick, conform independent.co.uk.

La pauză, Schlager a mers la arbitru și i-a explicat că a fost faultat.

FOTO. Primul gol reușit de Messi în Argentina - Austria 2-0

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (7).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (7).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (5).jpg
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În ciuda înfrângerii cu Argentina, Ralf Rangnick s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale.

„La fiecare meci de la Cupa Mondială există perioade în care una dintre echipe controlează jocul și are inițiativa. Au existat momente în care noi am avut avantajul. Ei au ratat penalty-ul, iar după aceea am reintrat bine în meci.

Mi-aș fi dorit ca jucătorii mei să fie mai curajoși și să șuteze mai des în repriza a doua. Am controlat mingea mai mult decât se așteptau majoritatea oamenilor.

Cred că în repriza secundă am avut o prestație foarte bună”.

Când ai un jucător de 39 de ani care poate marca două goluri într-un meci și are deja cinci goluri la începutul Cupei Mondiale, asta face diferența. Acesta este Lionel Messi. Nu are nevoie de multe ocazii pentru a decide soarta unui meci. Ralf Rangnick, selecționerul Austriei

Julian Alvarez, despre Messi: „Este cel mai bun din lume”

Selecționerul Lionel Scaloni și atacantul Julian Alvarez au rămas impresionați de performanța reușită de jucătorul lui Inter Miami.

„Nu mai am cuvinte pentru a vorbi despre Leo. Ne lasă pe toți fără cuvinte.

Sunt foarte fericit de prestația lui. A marcat din nou. Echipa a suferit în anumite momente și ne-am creat singuri probleme astăzi (n.r. luni). Când Leo intră în joc, toată echipa se activează.

Când traversam momente dificile fără posesia mingii, el a muncit, a recuperat baloane și și-a arătat nivelul de implicare. Există un motiv pentru asta: este complet dedicat echipei, iar acest lucru îi inspiră și pe ceilalți”, a Scaloni, selecționerul Argentinei, potrivit theguardian.com.

La vârsta lui, Messi continuă să își demonstreze talentul și întreaga magie. Nu mai sunt multe de spus. Cu toții vedem asta: este cel mai bun din lume. Julian Alvarez, atacant Argentina

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

  • 1. Leo Messi 18
  • 2. Miroslav Klose 16
  • 3. Kylian Mbappe 16
  • 4. Ronaldo Nazario 15
  • 5. Gerd Muller 14
  • 6. Just Fontaine 13
  • 7. Pele 12

FOTO. Al doilea gol înscris de Messi

Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (8).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (8).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (5).jpg
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