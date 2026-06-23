Argentina - Austria 2-0 . Lionel Messi (38 de ani), vedeta sud-americanilor, a oferit o declarație surprinzătoare când a fost întrebat despre cele 18 goluri marcate la Mondiale.

Lionel Messi (38 de ani), vedeta sud-americanilor, a oferit o declarație surprinzătoare când a fost întrebat despre cele 18 goluri marcate la Mondiale. Ce alte recorduri a mai doborât argentinianul, în rândurile de mai jos.

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Lionel Messi a bifat o „dublă” în duelul de luni cu Austria și a devenit cel mai bun marcator din istoria CM, cu 18 goluri.

Argentinianul l-a depășit pe Miroslav Klose, care deținea recordul, cu 16 reușite. Între timp, germanul a fost egalat și de francezul Kylian Mbappe.

Argentina - Austria 2-0 . Lionel Messi, declarație surprinzătoare: „ Nu-mi vine niciunul în minte acum”

Întrebat la finalul meciului din grupa J despre cele 18 goluri marcate la Mondiale, Messi a declarat că, în acel moment, nu-și putea aminti de nicio reușită care îi aparține.

„Nu-mi vine niciunul în minte acum. Sunt obosit, nu am energie și îmi este greu să mă concentrez (n.r. râde)” , a declarat Messi, potrivit theguardian.com.

Argentinianul a explicat și cum se simte după ce a marcat nu mai puțin de 5 goluri în două meciuri disputate la CM 2026.

„Evident, sunt foarte fericit. În primul rând datorită victoriei. A fost un succes obținut cu multă muncă. Știam că va fi un meci extrem de dificil și că nu ne puteam permite nici măcar o clipă de relaxare, pentru că adversarii au jucat cu foarte multă intensitate.

Așa că sunt fericit. De rezultat și de calificarea în faza eliminatorie. Era important pentru noi să obținem toate cele șase puncte (n.r. în meciurile cu Algeria și Austria), astfel încât să avem o săptămână mai liniștită. Sunt foarte mulțumit”, a mai spus Messi, citat de dallasnews.com.

Nimeni nu îți oferă nimic pe gratis. Am văzut asta și astăzi (n.r. luni). A fost foarte multă intensitate. În anumite momente ne-a fost greu să menținem perioadele lungi de posesie care ne caracterizează. Este adevărat că nici ei nu ne-au pus mari probleme, dar a fost un meci foarte strâns și foarte intens. Lionel Messi, jucătorul Argentinei

FOTO. Primul gol marcat de Lionel Messi în meciul cu Austria

Lionel Messi: „Am fost foarte frustrat din cauza penalty-ului ”

Messi a vorbit și despre penalty-ul ratat în minutul 9, atunci când a trimis pe lângă poartă, și a explicat ce urmează acum pentru Argentina.

„Întregul grup, întregul lot simte acest lucru (n.r. bucurie) și a fost așa pe tot parcursul acestei perioade. De fiecare dată când ne reunim, fie pentru competiții oficiale, fie pentru meciuri amicale, ne bucurăm să fim împreună.

Ne place să concurăm, să ne antrenăm și să trăim zi de zi aceste momente. De asemenea, ne bucurăm să vedem oamenii fericiți și să le putem oferi astfel de motive de bucurie.

Mulțumită lui Dumnezeu, am reușit deja să le oferim multe momente frumoase și vom încerca să continuăm pe același drum. Și, așa cum am spus deja, repet: trebuie să luăm totul pas cu pas. Este un drum lung și dificil. Trebuie să pregătim fiecare meci așa cum o facem mereu, indiferent de adversar sau de circumstanțe.

Iar da, și eu trăiesc aceste momente ca pe ceva special, așa cum am făcut întotdeauna. Așa cum v-am spus, îmi place să joc și să mă bucur de fotbal pe teren.

Astăzi (n.r. luni) a existat un moment în care am fost foarte frustrat din cauza penalty-ului. L-am ratat și l-am executat foarte slab. Din fericire însă, am reușit să depășim acel moment, să deschidem scorul și să obținem cele trei puncte”, a mai spus Messi.

FOTO. Penalty-ul ratat de Lionel Messi

Miroslav Klose, despre Messi: „Felicitări, campionule!”

Grație celor două goluri marcate cu Austria, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialelor, cu 18 reușite. L-a depășit pe Miroslav Klose, care a marcat de 16 ori la turneele finale.

Antrenor la FC Nurnberg, în liga secundă a Germaniei, fostul atacant l-a felicitat pe argentinian pentru performanța reușită.

„Pentru mine, Lionel Messi este cel mai bun fotbalist din toate timpurile! Felicitări, campionule!”, a spus Klose, conform sueddeutsche.de.

Înainte de startul CM 2026, fostul atacant german vorbise despre posibilitatea ca recordul său să cadă.

„Este perfect în regulă, recordul va fi doborât oricum în cele din urmă, iar atunci Messi este binevenit să o facă. Sunt un mare fan al lui Messi, întotdeauna am fost”, a spus Klose, care l-a numit „geniu” pe starul lui Inter Miami.

Klose a înscris cele 16 goluri în patru ediții ale Cupei Mondiale, între 2002 și 2014. El a marcat câte cinci goluri la primele două participări, patru în 2010 și încă două în 2014, când Germania a câștigat turneul.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

1. Leo Messi 18

2. Miroslav Klose 16

3. Kylian Mbappe 16

4. Ronaldo Nazario 15

5. Gerd Muller 14

6. Just Fontaine 13

7. Pele 12

Noi recorduri doborâte de Messi

Lionel Messi a intrat în istoria Mondialelor cu alte trei recorduri, după meciul cu Austria, potrivit sports.yahoo.com:

Cele mai multe meciuri jucate: 28

Cele mai multe victorii obținute: 18

Cele mai multe minute jucate: 2.489.

FOTO. Al doilea gol înscris de Messi

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