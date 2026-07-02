Messi vs. Ronaldo Cifre surprinzătoare de la Mondial: Leo e mai „leneș” decât CR7, ajuns la 41 de ani! Dar mult mai eficient

Campionatul Mondial din acest a ajuns în faza șaisprezecimilor, iar jucători precum Cristiano Ronaldo (41 de ani), Luka Modric (40 de ani) și Lionel Messi (39 de ani) continuă să-și arate clasa.

După încheierea fazei grupelor de la CM 2026, statisticile arată că, deși este mai în vârstă decât Messi, Ronaldo a depus mai mult efort pe teren.

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Argentina, Portugalia și Croația urmează să joace în 16-imile turneului final. Ultimele două se vor întâlni chiar în această noapte, într-un duel între Ronaldo și Modric, foști coechipieri la Real Madrid.

Argentina lui Messi va juca sâmbătă, împotriva Capului Verde.

Ronaldo a depus mai mult efort pe teren decât Messi, în faza grupelor de la CM 2026

În urma unei analize efectuate de Gradient Sport și publicate de gazzetta.it, au fost evidențiate datele privind efortul fizic depus de jucători în faza grupelor de la acest Mondial.

Concluzia? La 41 de ani, Ronaldo este atacantul care merge cel mai mult pe teren, 11,73 km în primele 3 partide, având parcurși aproape 700m în sprint.

Mbappe este foarte aproape, însă îl depășește la sprint, unde a adunat aproape 1 km.

Conform site-ului FIFA, Ronaldo a parcurs un total de 25,2 km în primele 3 meciuri, fiind depășit în echipa Portugaliei doar de Bruno Fernandes, Veiga, Vitinha și Joao Neves.

2 goluri a marcat Cristiano Ronaldo în faza grupelor, în meciul cu Uzbekistan (5-0). A ajuns la 975 de goluri în carieră

De cealaltă parte, Lionel Messi nu a depus la fel de mult efort precum Ronaldo, dar a fost mai eficient. Argentinianul a mers în timpul partidelor din grupa J aproximativ 9 kilometri și a sprintat, în total, aproape 450 de metri.

Chiar dacă a jucat cu 60 de minute mai puțin, diferența este mare și la numărul total de kilometri parcurși, unde Messi are 17,2, cu 8 sub Cristiano.

Deși a depus un efort mai mic, Messi s-a dovedit mult mai eficient, reușind să marcheze deja 6 goluri! Este golgheterul turneului, dar și golgheterul all-time, ajungând la 19 reușite în 6 participări.

Ronaldo a înscris doar de două ori împotriva Uzbekistanului

917 goluri a marcat Lionel Messi în cariera sa, până acum

Germanul Leroy Sane (30 de ani) e lider la sprinturi, unde a adunat peste 1,5 kilometri.

Și Vinicius Junior, Ismaila Sarr, Michael Olise și Kylian Mbappe s-au remarcat în primele meciuri de la Mondial, aceștia depășind borna de un kilometru pe care au parcurs-o în timp sprint.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM

1. Lionel Messi - 19 goluri

2. Kylian Mbappe - 18 goluri

3.Miroslav Klose - 16 goluri

4. Ronaldo Nazario - 15 goluri

5. Gerd Muller - 14 goluri

6. Just Fontaine / Harry Kane - 13 goluri

7. Pele - 12 goluri

8.Sandor Kocsis / Jurgen Klinsmann - 11 goluri

9. Cristiano Ronaldo / Teofilo Cubillas / Thomas Muller / Grzegorz Lato - 10 goluri

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