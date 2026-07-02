Messi vs. Ronaldo Cifre surprinzătoare de la Mondial: Leo e mai „leneș” decât CR7, ajuns la 41 de ani! Dar mult mai eficient
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Messi vs. Ronaldo Cifre surprinzătoare de la Mondial: Leo e mai „leneș” decât CR7, ajuns la 41 de ani! Dar mult mai eficient

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 22:54
  • Campionatul Mondial din acest a ajuns în faza șaisprezecimilor, iar jucători precum Cristiano Ronaldo (41 de ani), Luka Modric (40 de ani) și Lionel Messi (39 de ani) continuă să-și arate clasa.
  • După încheierea fazei grupelor de la CM 2026, statisticile arată că, deși este mai în vârstă decât Messi, Ronaldo a depus mai mult efort pe teren.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Argentina, Portugalia și Croația urmează să joace în 16-imile turneului final. Ultimele două se vor întâlni chiar în această noapte, într-un duel între Ronaldo și Modric, foști coechipieri la Real Madrid.

Argentina lui Messi va juca sâmbătă, împotriva Capului Verde.

Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!
Citește și
Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!
Citește mai mult
Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!

Ronaldo a depus mai mult efort pe teren decât Messi, în faza grupelor de la CM 2026

În urma unei analize efectuate de Gradient Sport și publicate de gazzetta.it, au fost evidențiate datele privind efortul fizic depus de jucători în faza grupelor de la acest Mondial.

Concluzia? La 41 de ani, Ronaldo este atacantul care merge cel mai mult pe teren, 11,73 km în primele 3 partide, având parcurși aproape 700m în sprint.

Mbappe este foarte aproape, însă îl depășește la sprint, unde a adunat aproape 1 km.

Messi vs. Ronaldo Cifre surprinzătoare de la Mondial: Leo e mai „leneș” decât CR7, ajuns la 41 de ani! Dar mult mai eficient Messi vs. Ronaldo Cifre surprinzătoare de la Mondial: Leo e mai „leneș” decât CR7, ajuns la 41 de ani! Dar mult mai eficient

Conform site-ului FIFA, Ronaldo a parcurs un total de 25,2 km în primele 3 meciuri, fiind depășit în echipa Portugaliei doar de Bruno Fernandes, Veiga, Vitinha și Joao Neves.

2 goluri
a marcat Cristiano Ronaldo în faza grupelor, în meciul cu Uzbekistan (5-0). A ajuns la 975 de goluri în carieră

De cealaltă parte, Lionel Messi nu a depus la fel de mult efort precum Ronaldo, dar a fost mai eficient. Argentinianul a mers în timpul partidelor din grupa J aproximativ 9 kilometri și a sprintat, în total, aproape 450 de metri.

Chiar dacă a jucat cu 60 de minute mai puțin, diferența este mare și la numărul total de kilometri parcurși, unde Messi are 17,2, cu 8 sub Cristiano.

Deși a depus un efort mai mic, Messi s-a dovedit mult mai eficient, reușind să marcheze deja 6 goluri! Este golgheterul turneului, dar și golgheterul all-time, ajungând la 19 reușite în 6 participări.

Ronaldo a înscris doar de două ori împotriva Uzbekistanului

917 goluri
a marcat Lionel Messi în cariera sa, până acum

Germanul Leroy Sane (30 de ani) e lider la sprinturi, unde a adunat peste 1,5 kilometri.

Și Vinicius Junior, Ismaila Sarr, Michael Olise și Kylian Mbappe s-au remarcat în primele meciuri de la Mondial, aceștia depășind borna de un kilometru pe care au parcurs-o în timp sprint.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM

  • 1. Lionel Messi - 19 goluri
  • 2. Kylian Mbappe - 18 goluri
  • 3.Miroslav Klose - 16 goluri
  • 4. Ronaldo Nazario - 15 goluri
  • 5. Gerd Muller - 14 goluri
  • 6. Just Fontaine / Harry Kane - 13 goluri
  • 7. Pele - 12 goluri
  • 8.Sandor Kocsis / Jurgen Klinsmann - 11 goluri
  • 9. Cristiano Ronaldo / Teofilo Cubillas / Thomas Muller / Grzegorz Lato - 10 goluri

Citește și

Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
19:05
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
„Lukic a fost umilit!” Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce vârful lui U Cluj a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”
Campionatul Mondial
18:16
„Lukic a fost umilit!” Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce vârful lui U Cluj a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”
Citește mai mult
„Lukic a fost umilit!” Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce vârful lui U Cluj a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
portugalia lionel messi cristiano ronaldo argentina cm 2026
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share