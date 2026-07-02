Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!
U Cluj, în cantonament
Superliga

Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 18:41
  • U Cluj - Vojvodina 0-3. „Șepcile roșii” au bifat un nou eșec în cantonamentul din Austria, în penultima partidă a stagiului de pregătire.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cu o săptămână înaintea primei partide oficiale, formația pregătită de Cristiano Bergodi nu a reușit să obțină vreun succes înainte startului de sezon, după ce sârbii de la Novi Sad și-au asigurat victoria încă de la pauză

„Clubul știe la ce ne așteptăm” Nuno Campos a analizat cantonamentul lui Dinamo din Polonia: „Privim în două moduri”
Citește și
„Clubul știe la ce ne așteptăm” Nuno Campos a analizat cantonamentul lui Dinamo din Polonia: „Privim în două moduri”
Citește mai mult
„Clubul știe la ce ne așteptăm” Nuno Campos a analizat cantonamentul lui Dinamo din Polonia: „Privim în două moduri”

U Cluj - Vojvodina 0-3. Eșec pentru ardeleni în al treilea amical al verii

Vicecampioana Serbiei a rezolvat partida contra vicecampioanei României în doar 18 de minute, prin golurile reușite de de Dejan Zukic (minutul 10, penalty), Lazar Randjelovic (15) și Njegos Petrovic (28).

  • Primul „11” trimis pe teren de Cristiano Bergodi: Michael - Chinteș, Poulolo, Coubiș, Chipciu - Pinho, Bic - Macalou, Nistor, M. Ștefănescu - O. Mendy.
  • Au mai intrat în repriza secundă: Lefter, I. Cristea, Chukwu și Pall.

La echipa sârbă a evoluat și fundașul român Mihai Butean, introdus pe teren în minutul 60.

U Cluj a mai disputat două amicale în cantonamentul din Austria, 1-2 cu Croația U19 și 0-0 cu Ujpest.

Ardelenii mai au un singur meci amical de disputat în Austria, vineri, cu Nyiregyhaza, locul 9 din prima ligă a Ungariei în sezonul precedent.

U Cluj, debut de foc în noul sezon

Prima partidă oficială pentru ardeleni din viitorul sezon va fi chiar debutul în Europa League, în deplasare, contra lui Dinamo Kiev, pe 9 iulie.

Trei zile mai târziu, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00.

Returul din Europa are loc peste alte 4 zile, pe 16 iulie, la Cluj, fiind urmat de startul Ligii 1.

Citește și

„Lukic a fost umilit!” Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce vârful lui U Cluj a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”
Campionatul Mondial
18:16
„Lukic a fost umilit!” Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce vârful lui U Cluj a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”
Citește mai mult
„Lukic a fost umilit!” Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce vârful lui U Cluj a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”
Revine la Rapid după 6 ani  Giuleștenii au anunțat o nouă mutare  înainte de primul amical al verii
Superliga
18:05
Revine la Rapid după 6 ani Giuleștenii au anunțat o nouă mutare înainte de primul amical al verii
Citește mai mult
Revine la Rapid după 6 ani  Giuleștenii au anunțat o nouă mutare  înainte de primul amical al verii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
amical Cristiano Bergodi Vojvodina Novi Sad u cluj cantonament
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share