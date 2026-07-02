Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!

U Cluj - Vojvodina 0-3. „Șepcile roșii” au bifat un nou eșec în cantonamentul din Austria, în penultima partidă a stagiului de pregătire.

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Cu o săptămână înaintea primei partide oficiale, formația pregătită de Cristiano Bergodi nu a reușit să obțină vreun succes înainte startului de sezon, după ce sârbii de la Novi Sad și-au asigurat victoria încă de la pauză

U Cluj - Vojvodina 0-3 . Eșec pentru ardeleni în al treilea amical al verii

Vicecampioana Serbiei a rezolvat partida contra vicecampioanei României în doar 18 de minute, prin golurile reușite de de Dejan Zukic (minutul 10, penalty), Lazar Randjelovic (15) și Njegos Petrovic (28).

Primul „11” trimis pe teren de Cristiano Bergodi: Michael - Chinteș, Poulolo, Coubiș, Chipciu - Pinho, Bic - Macalou, Nistor, M. Ștefănescu - O. Mendy.

Michael - Chinteș, Poulolo, Coubiș, Chipciu - Pinho, Bic - Macalou, Nistor, M. Ștefănescu - O. Mendy. Au mai intrat în repriza secundă: Lefter, I. Cristea, Chukwu și Pall.

La echipa sârbă a evoluat și fundașul român Mihai Butean, introdus pe teren în minutul 60.

U Cluj a mai disputat două amicale în cantonamentul din Austria, 1-2 cu Croația U19 și 0-0 cu Ujpest.

Ardelenii mai au un singur meci amical de disputat în Austria, vineri, cu Nyiregyhaza, locul 9 din prima ligă a Ungariei în sezonul precedent.

U Cluj, debut de foc în noul sezon

Prima partidă oficială pentru ardeleni din viitorul sezon va fi chiar debutul în Europa League, în deplasare, contra lui Dinamo Kiev, pe 9 iulie.

Trei zile mai târziu, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00.

Returul din Europa are loc peste alte 4 zile, pe 16 iulie, la Cluj, fiind urmat de startul Ligii 1.

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