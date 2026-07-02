Probleme pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, fără victorie în Austria. Răpuși în 18 de minute!

- U Cluj - Vojvodina 0-3. „Șepcile roșii” au bifat un nou eșec în cantonamentul din Austria, în penultima partidă a stagiului de pregătire.
Cu o săptămână înaintea primei partide oficiale, formația pregătită de Cristiano Bergodi nu a reușit să obțină vreun succes înainte startului de sezon, după ce sârbii de la Novi Sad și-au asigurat victoria încă de la pauză
U Cluj - Vojvodina 0-3. Eșec pentru ardeleni în al treilea amical al verii
Vicecampioana Serbiei a rezolvat partida contra vicecampioanei României în doar 18 de minute, prin golurile reușite de de Dejan Zukic (minutul 10, penalty), Lazar Randjelovic (15) și Njegos Petrovic (28).
- Primul „11” trimis pe teren de Cristiano Bergodi: Michael - Chinteș, Poulolo, Coubiș, Chipciu - Pinho, Bic - Macalou, Nistor, M. Ștefănescu - O. Mendy.
- Au mai intrat în repriza secundă: Lefter, I. Cristea, Chukwu și Pall.
La echipa sârbă a evoluat și fundașul român Mihai Butean, introdus pe teren în minutul 60.
U Cluj a mai disputat două amicale în cantonamentul din Austria, 1-2 cu Croația U19 și 0-0 cu Ujpest.
Ardelenii mai au un singur meci amical de disputat în Austria, vineri, cu Nyiregyhaza, locul 9 din prima ligă a Ungariei în sezonul precedent.
U Cluj, debut de foc în noul sezon
Prima partidă oficială pentru ardeleni din viitorul sezon va fi chiar debutul în Europa League, în deplasare, contra lui Dinamo Kiev, pe 9 iulie.
Trei zile mai târziu, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00.
Returul din Europa are loc peste alte 4 zile, pe 16 iulie, la Cluj, fiind urmat de startul Ligii 1.