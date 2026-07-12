Messi, mai fit ca oricând!  FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a căpitanului Argentinei. Ce schimbări drastice a făcut în dietă

Există fotbaliști care sfidează timpul. La 39 de ani, Lionel Messi e unul dintre ei. Nu doar prin ceea ce face pentru Argentina la CM 2026, ci și prin forma fizică.

Înainte de Mondial, superstarul argentinian a urmat un plan riguros de pregătire pentru a putea concura la cel mai înalt nivel.

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În căldura sufocantă din SUA, căpitanul campioanei mondiale și-a etalat nu doar tatuajele celebre, ci și fizicul impresionant.

FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a lui Messi

Messi n-a impresionat în perioada de glorie de la Barcelona prin fizicul său, ci prin talentul etalat pe gazon.

Acum, însă, la 39 de ani, Messi e mai în forma ca oricând, etalând o musculatură vizibil mai pronunțată decât în anii de glorie petrecuți în tricoul blaugrana.

Fanii au remarcat imediat că Messi pare mai „fit” ca niciodată, iar fotografiile surprinse după meciurile „pumelor” au alimentat discuțiile din presa internațională și de pe rețelele sociale.

Până acum, de-a lungul carierei sale, Messi nu a fost niciodată asociat cu imaginea unui fotbalist care petrece ore întregi în sala de forță, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, devenit un simbol al culturii fitnessului.

Messi, mai fit ca oricând! La ce alimente a renunțat argentinianul

Transformarea nu este întâmplătoare. Ea a început în 2014, un moment de cotitură în cariera lui Messi. După mai multe accidentări musculare și episoade repetate de vărsături în timpul meciurilor, atacantul a apelat la nutriționistul italian Giuliano Poser, cel care avea să-i schimbe radical stilul de viață.

Potrivit lui Poser, alimentația lui Messi s-a bazat de atunci pe cinci elemente esențiale: apă, ulei de măsline, cereale integrale, fructe proaspete și legume.

Au dispărut aproape complet băuturile carbogazoase, pizza și produsele bogate în zahăr.

„Zahărul este cel mai mare dușman al mușchilor. Cu cât stă mai departe de el, cu atât este mai bine”, declara Giuliano Poser într-un interviu acordat publicației Mundo Deportivo în 2016.

Nutriționistul avertiza și asupra consumului excesiv de carne și făină rafinată, recomandând în schimb nuci și semințe ca surse sănătoase de energie.

Cantitatea de carne consumată în mod normal de argentinieni și uruguayeni este prea mare, este greu de digerat. Giuliano Poser, nutriționist

Conform LADbible, Messi nu ar mai fi consumat băuturi carbogazoase și pizza de aproximativ 12 ani, respectând cu rigurozitate planul alimentar stabilit împreună cu Poser.

Un alt obicei rămas neschimbat este consumul de yerba mate, băutura tradițională argentiniană pe care Messi o bea în fiecare dimineață.

Într-un interviu acordat publicației Marca în 2019, fotbalistul mărturisea că preferă mate-ul fierbinte și amar, după ce, în tinerețe, îl consuma îndulcit.

Schimbările în dietă au dat rezultate. Într-o perioadă în care majoritatea fotbaliștilor se retrag în jurul vârstei de 34-35 de ani, Messi continuă să joace la cel mai înalt nivel și să impresioneze nu doar prin calitățile tehnice, ci și prin condiția fizică.

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