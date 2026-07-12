Messi, mai fit ca oricând!  FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a căpitanului Argentinei. Ce schimbări drastice a făcut în dietă +8 foto
Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)
Campionatul Mondial

Messi, mai fit ca oricând! FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a căpitanului Argentinei. Ce schimbări drastice a făcut în dietă

alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 15:35
  • Există fotbaliști care sfidează timpul. La 39 de ani, Lionel Messi e unul dintre ei. Nu doar prin ceea ce face pentru Argentina la CM 2026, ci și prin forma fizică.
  • Înainte de Mondial, superstarul argentinian a urmat un plan riguros de pregătire pentru a putea concura la cel mai înalt nivel.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În căldura sufocantă din SUA, căpitanul campioanei mondiale și-a etalat nu doar tatuajele celebre, ci și fizicul impresionant.

„Vorbește frumos!” FOTO: Messi s-a luat de arbitrul Joao Pinheiro: „Nu fi lipsit de respect!”. Ce l-a deranjat pe căpitanul Argentinei
Citește și
„Vorbește frumos!” FOTO: Messi s-a luat de arbitrul Joao Pinheiro: „Nu fi lipsit de respect!”. Ce l-a deranjat pe căpitanul Argentinei
Citește mai mult
„Vorbește frumos!” FOTO: Messi s-a luat de arbitrul Joao Pinheiro: „Nu fi lipsit de respect!”. Ce l-a deranjat pe căpitanul Argentinei

FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a lui Messi

Messi n-a impresionat în perioada de glorie de la Barcelona prin fizicul său, ci prin talentul etalat pe gazon.

Acum, însă, la 39 de ani, Messi e mai în forma ca oricând, etalând o musculatură vizibil mai pronunțată decât în anii de glorie petrecuți în tricoul blaugrana.

Fanii au remarcat imediat că Messi pare mai „fit” ca niciodată, iar fotografiile surprinse după meciurile „pumelor” au alimentat discuțiile din presa internațională și de pe rețelele sociale.

Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)
Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)

Galerie foto (8 imagini)

Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook) Leo Messi, mai fit ca oricând (foto: Selección Argentina/Facebook)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Până acum, de-a lungul carierei sale, Messi nu a fost niciodată asociat cu imaginea unui fotbalist care petrece ore întregi în sala de forță, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, devenit un simbol al culturii fitnessului.

Messi, mai fit ca oricând! La ce alimente a renunțat argentinianul

Transformarea nu este întâmplătoare. Ea a început în 2014, un moment de cotitură în cariera lui Messi. După mai multe accidentări musculare și episoade repetate de vărsături în timpul meciurilor, atacantul a apelat la nutriționistul italian Giuliano Poser, cel care avea să-i schimbe radical stilul de viață.

Potrivit lui Poser, alimentația lui Messi s-a bazat de atunci pe cinci elemente esențiale: apă, ulei de măsline, cereale integrale, fructe proaspete și legume.

Au dispărut aproape complet băuturile carbogazoase, pizza și produsele bogate în zahăr.

„Zahărul este cel mai mare dușman al mușchilor. Cu cât stă mai departe de el, cu atât este mai bine”, declara Giuliano Poser într-un interviu acordat publicației Mundo Deportivo în 2016.

Nutriționistul avertiza și asupra consumului excesiv de carne și făină rafinată, recomandând în schimb nuci și semințe ca surse sănătoase de energie.

Cantitatea de carne consumată în mod normal de argentinieni și uruguayeni este prea mare, este greu de digerat. Giuliano Poser, nutriționist

Conform LADbible, Messi nu ar mai fi consumat băuturi carbogazoase și pizza de aproximativ 12 ani, respectând cu rigurozitate planul alimentar stabilit împreună cu Poser.

Un alt obicei rămas neschimbat este consumul de yerba mate, băutura tradițională argentiniană pe care Messi o bea în fiecare dimineață.

Într-un interviu acordat publicației Marca în 2019, fotbalistul mărturisea că preferă mate-ul fierbinte și amar, după ce, în tinerețe, îl consuma îndulcit.

Schimbările în dietă au dat rezultate. Într-o perioadă în care majoritatea fotbaliștilor se retrag în jurul vârstei de 34-35 de ani, Messi continuă să joace la cel mai înalt nivel și să impresioneze nu doar prin calitățile tehnice, ci și prin condiția fizică.

Citește și

E mai bine fără țările-gazdă  Biletele pentru CM 2026 s-au ieftinit după ce Mexic, SUA și Canada au fost eliminate
Campionatul Mondial
12:13
E mai bine fără țările-gazdă Biletele pentru CM 2026 s-au ieftinit după ce Mexic, SUA și Canada au fost eliminate
Citește mai mult
E mai bine fără țările-gazdă  Biletele pentru CM 2026 s-au ieftinit după ce Mexic, SUA și Canada au fost eliminate
Mondialul pune inimile la încercare Doctorii explică de ce emoțiile puternice din fotbal pot deveni un risc pentru sănătate
Campionatul Mondial
09:50
Mondialul pune inimile la încercare Doctorii explică de ce emoțiile puternice din fotbal pot deveni un risc pentru sănătate
Citește mai mult
Mondialul pune inimile la încercare Doctorii explică de ce emoțiile puternice din fotbal pot deveni un risc pentru sănătate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
lionel messi argentina dieta alimente forma fizica
Știrile zilei din sport
U Craiova e supercampioana Rom&acirc;niei! Oltenii c&acirc;știgă la penalty-uri &icirc;n fața lui U Cluj: cine a ratat decisiv
Superliga
12.07
U Craiova e supercampioana României! Oltenii câștigă la penalty-uri în fața lui U Cluj: cine a ratat decisiv
Citește mai mult
U Craiova e supercampioana Rom&acirc;niei! Oltenii c&acirc;știgă la penalty-uri &icirc;n fața lui U Cluj: cine a ratat decisiv
Ionuț Lupescu a răbufnit Atac la adresa firmei de construcții a noului stadion Dinamo: „Par neserioși”
Superliga
12.07
Ionuț Lupescu a răbufnit Atac la adresa firmei de construcții a noului stadion Dinamo: „Par neserioși”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu a răbufnit Atac la adresa firmei de construcții a noului stadion Dinamo: „Par neserioși”
Tragedie în lumea moto FOTO. Pilotul Adrian Rus „Sinner” a murit după un accident teribil în timpul unei curse la Brno: luna trecută se gândea la retragere
Auto
12.07
Tragedie în lumea moto FOTO. Pilotul Adrian Rus „Sinner” a murit după un accident teribil în timpul unei curse la Brno: luna trecută se gândea la retragere
Citește mai mult
Tragedie în lumea moto FOTO. Pilotul Adrian Rus „Sinner” a murit după un accident teribil în timpul unei curse la Brno: luna trecută se gândea la retragere
Probleme la Supercupa României Schimbare de ultimă oră la U Craiova - U Cluj: „Pentru a elimina orice risc”
Cupa Romaniei
12.07
Probleme la Supercupa României Schimbare de ultimă oră la U Craiova - U Cluj: „Pentru a elimina orice risc”
Citește mai mult
Probleme la Supercupa României Schimbare de ultimă oră la U Craiova - U Cluj: „Pentru a elimina orice risc”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Nu e vorba de noroc” Filipe Coelho despre secretul Craiovei + Cine a fost desemnat jucătorul meciului
„Nu e vorba de noroc” Filipe Coelho despre secretul Craiovei + Cine a fost desemnat jucătorul meciului
23:52
„Înnebunesc când văd asta” Alexandru Chipciu, după ce U Cluj a pierdut un nou trofeu în fața Craiovei + ce a declarat Bergodi
„Înnebunesc când văd asta”  Alexandru Chipciu, după ce U Cluj a pierdut un nou trofeu în fața Craiovei + ce a declarat Bergodi
22:57
U Craiova este Supercampioana României! A învins-o pe U Cluj la loviturile de departajare și a cucerit primul trofeu al sezonului
U Craiova este Supercampioana României! A învins-o pe U Cluj la loviturile de departajare și a cucerit primul trofeu al sezonului
22:06
„Jannik, nu te mai plac deloc!” VIDEO Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon, iar discursul lui Zverev a făcut deliciul publicului
„Jannik, nu te mai plac deloc!”  VIDEO Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon, iar discursul lui Zverev a făcut deliciul publicului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Top stiri
Mondial cu 64 de echipe?  FIFA va analiza posibilitatea extinderii turneului final, odată cu ediția din 2030: „Fiecare națiune are dreptul să viseze”
Campionatul Mondial
12.07
Mondial cu 64 de echipe? FIFA va analiza posibilitatea extinderii turneului final, odată cu ediția din 2030: „Fiecare națiune are dreptul să viseze”
Citește mai mult
Mondial cu 64 de echipe?  FIFA va analiza posibilitatea extinderii turneului final, odată cu ediția din 2030: „Fiecare națiune are dreptul să viseze”
 Dilemă pentru fanii Craiovei Liga Campionilor sau  semifinala explozivă de la CM 2026?
Liga Campionilor
12.07
Dilemă pentru fanii Craiovei Liga Campionilor sau semifinala explozivă de la CM 2026?
Citește mai mult
 Dilemă pentru fanii Craiovei Liga Campionilor sau  semifinala explozivă de la CM 2026?
Messi, mai fit ca oricând!  FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a căpitanului Argentinei. Ce schimbări drastice a făcut în dietă
Campionatul Mondial
12.07
Messi, mai fit ca oricând! FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a căpitanului Argentinei. Ce schimbări drastice a făcut în dietă
Citește mai mult
Messi, mai fit ca oricând!  FOTO + VIDEO: Transformarea fizică incredibilă a căpitanului Argentinei. Ce schimbări drastice a făcut în dietă
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
10.07
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 7 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share