Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”

Lionel Messi (39 de ani) a comentat una dintre cele mai spectaculoase coincidențe din fotbalul mondial: fotografia în care îl ține în brațe pe Lamine Yamal (19 ani), pe atunci un bebeluș, cu aproape două decenii înainte ca cei doi să ajungă să se întâlnească într-un duel la cel mai înalt nivel, în finala CM 2026, Spania - Argentina.

Marele meci Spania și Argentina e programat duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Invitat la Fanatics Fest, starul argentinian a vorbit despre imaginea devenită virală și a descris situația drept o surpriză rară a sorții.

Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal

Un moment aparent banal a ajuns, ani mai târziu, viral, iar Messi s-a declarat încântat că-l va înfrunta pe Lamine Yamal în finala Mondialului.

„Acea fotografie este incredibilă pentru că, ei bine, în viață e rar să faci o poză cu un bebeluș și apoi să te confrunți cu el la o Cupă Mondială. Sincer, e o nebunie!”, a declarat Messi.

Imaginea cu Messi și bebelușul Yamal a fost realizată în 2007, în cadrul unui eveniment caritabil organizat de Barcelona și UNICEF, când Messi era un tânăr jucător al formației catalane, iar Yamal avea doar câteva luni. Ani mai târziu, fotografia avea să capete o semnificație specială, după ascensiunea fulminantă a atacantului spaniol.

Leo Messi și Lamine Yamal, în 2007, poză pentru calendarul UNICEF (foto: Imago)

Messi: „Lamine, unul dintre cei mai buni jucători din lume, îi doresc tot binele. Joacă la echipa pe care o iubesc”

Pe lângă povestea fotografiei, Messi a avut cuvinte de apreciere pentru Lamine Yamal și pentru impactul pe care acesta îl are deja în fotbalul mondial.

„Este unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment și îi doresc tot binele, pentru că succesul lui este și succesul Barcelonei, echipă pe care o iubesc.

Este un jucător de elită la doar 19 ani, are întreaga carieră în față și o oportunitate uriașă de a realiza ceva istoric. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a ne asigura că acest lucru nu se va întâmpla de data aceasta, deși va fi foarte dificil”, a adăugat Messi.

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