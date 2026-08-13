Casemiro (34 de ani), mijlocașul brazilian al celor de la Inter Miami, s-a arătat impresionat de decizia luată de Lionel Messi (39 de ani).

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La câteva zile după ce și-a înmormântat tatăl, la Rosario, în Argentina, Leo Messi s-a întors în SUA și a bifat primele minute după tragedie în înfrângerea celor de la Inter Miami.

A intrat pe teren după pauză, însă nu a putut împiedica eliminarea echipei sale din Leagues Cup 2026. Inter Miami a fost învinsă de Club Leon, scor 2-3.

Casemiro, impresionat de decizia luată de Lionel Messi: „ N-am mai văzut așa ceva în viața mea”

Casemiro a fost impresionat de determinarea argentinianului și de faptul că a ales să fie alături de echipă într-un moment atât de greu pentru el.

„Este un exemplu. Cu siguranță, trece printr-o perioadă foarte grea, dar a dat dovadă de un angajament nu doar față de jucători, ci și față de club, ceea ce a fost incredibil.

N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Tot ce putem face este să-i mulțumim că este aici”, a declarat Casemiro, citat de marca.com.

Ulterior, mijlocașul brazilian a subliniat:

„Acesta este unul dintre motivele pentru care Messi este atât de mare și unul dintre cei mai buni din istorie, dacă nu chiar cel mai bun.”

Scrisoarea sfâșietoare dedicată de Leo Messi tatălui său, Jorge

La câteva zile după ce și-a condus tatăl pe ultimul drum, Messi și-a deschis sufletul și a publicat o scrisoare copleșitoare pe rețelele de socializare , alături de o poza cu Jorge și mesajul: „Te iubesc, tată!”.

„Tată, încă nu-mi vine să cred că ai plecat. Nu-mi dau seama sau, mai bine zis, nu vreau să-mi dau seama. Mi-e foarte greu să-mi imaginez că nu o să te mai văd niciodată, că nu o să mai vorbim. Ştiu că sufereai şi că așa e mai bine, dar ai plecat prea devreme. Mai aveam multe de trăit împreună.

Atât de mult mi-ai cerut să joc la ultima Cupă Mondială, iar cu câteva zile înainte de începerea turneului starea ta s-a înrăutăţit.

Era prima dată când nu urma să fii prezent la un turneu, dar mama îmi spunea că o să te simţi mai bine şi că o să fii în stare să călătoreşti. Eu îţi spuneam că o să ajungem în finală, ca să poţi veni.

De fiecare dată când se termina un meci, aşteptam şi îmi era dor de mesajul tău. Atunci mi-am dat seama că situaţia era într-adevăr gravă.

Cu toate acestea, nu încetam să mă gândesc să ajung cât mai departe posibil, ca să-ţi ofer timp şi să poţi vedea un meci. Am ajuns în finală şi tu n-ai putut fi acolo.

Voiam să o câştig ca să-ţi aduc trofeul, să-ţi arăt unul nou. N-am reuşit, picioarele nu mai puteau. De data asta am încercat să-mi forţez limitele fizice, dar n-am reuşit. N-am reuşit deloc să mă simt bine.

Când am ajuns, credeai că am pierdut finala la lovituri de departajare. N-am putut vorbi deloc despre tot ce s-a întâmplat. N-ai putut să te bucuri de nimic.

N-am devenit campioni, dar nici nu-ţi dai seama cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Încă o dată, ai avut dreptate: trebuia să fiu acolo şi să joc.

Îţi spun asta pentru că a fost singurul lucru despre care n-am apucat să vorbim, pentru că restul deja îl ştii. Vorbeam în fiecare zi şi ne vedeam, când îmi permiteau angajamentele.

Nu ştiu ce o să fac fără tine, nu ştiu cum să merg mai departe. Eu doar jucam fotbal şi acum am destule îndoieli că o să mai continui să fac asta mult timp de acum încolo.

Ai fost alături de mine de la început, mai era atât de puţin până la final.

De ce n-ai mai rezistat puţin şi să terminăm împreună?

Ştiu că fericirea ta era să-ţi vezi familia bine, pe soţia ta, pe copiii tăi şi, mai ales, fără ca ceilalţi să afle, să mă vezi pe mine jucând…

De mic a fost mereu aşa. Mă duceai la toate antrenamentele imediat ce ajungeai de la serviciu. La multe mă ducea mama, pentru că tu erai la muncă.

Evident, nu ai lipsit de la niciun meci. Cât de mult sufereai când mă vedeai şi cât de mult te bucurai, deşi nu-mi ofereai niciodată prea multe laude.

Ai fost tată, prieten şi reprezentant. Ai fost întotdeauna persoana care trebuia să fii în fiecare moment şi nu ai greşit niciodată cu nimic. Dincolo de câteva reproşuri sau certuri, ai avut întotdeauna dreptate. În final, totul se termina aşa cum spuneai tu.

O să-mi fie foarte dor de tine, dar vei fi mereu prezent, mai ales în educaţia copiilor mei, pentru că îi învăţ şi îi educ aşa cum aţi făcut voi cu mine.

Odihneşte-te în pace şi ai grijă de noi de sus, aşa cum făceai şi aici. Mulţumesc pentru tot.

Te iubesc, tată”, a fost mesajul emoționant al lui Lionel Messi.

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