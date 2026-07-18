Arbitrul finalei CM 2026, reținut după o petrecere Slavko Vincic a fost interogat ca martor. Scandal cu implicații în trafic de droguri și prostituție în urmă cu 6 ani

Slavko Vincic (46 de ani) a fost delegat la finala Campionatului Mondial, la 6 ani distanță de la scandalul în care a fost implicat în Bosnia.

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Arbitrul sloven se va afla la centrul partidei de la New Jersey. El a mai condus finala Europa League din 2021, respectiv finala Champions League din 2024.

Slavko Vincic, delegat la finala CM 2026 la 6 ani distanță de la momentul în care a fost arestat

În 2020, Vincic era reținut după o petrecere cu implicații în trafic de droguri și prostituție.

Întâmplarea a avut loc în orașul Bijeljina din Bosnia, iar arbitrul sloven a fost reținut ca martor la acel moment, într-o acțiune în care Poliția a arestat 9 femei și 26 de bărbați.

Atunci, autoritățile au confiscat 4 pachete de cocaină, 10 pistoale, 3 veste de protecție și peste 11.400 de dolari de la petrecerea respectivă, informează nypost.com.

Audiat doar în calitate de martor, Vincic nu a fost acuzat de implicare în acea operațiune, iar apoi a fost eliberat.

„M-am trezit la acea fermă din întâmplare. Am propria mea companie și mă aflam în Bosnia pentru o întâlnire de afaceri.

Am acceptat o invitație la prânz, ceea ce s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală a mea. Regret acest lucru. Stăteam la masă cu colegii mei, când, dintr-o dată, a venit Poliția și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Nu am nicio legătură cu grupul care a fost arestat și reținut, și nici partenerii mei de afaceri.

Da, ne-au dus într-adevăr la Poliție, ne-au interogat în calitate de martori, iar când s-a dovedit că nici măcar nu-i cunoșteam, am putut să plecăm”, a explicat apoi Vincic, pentru publicația slovenă Vecer.

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