Dan Udrea Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping? +13 foto
Opinii

Dan Udrea Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 16:21
  • Mondialul și Liga 1 propun statistici șocante, care deschid o dezbatere necesară.
  • Messi face cel mai bun turneu final al 39 de ani, Ronaldo e titular la 41 de ani, iar Modric bifează al 6-lea Mondial la peste 40 de ani.
  • În Liga 1, procentul fotbaliștilor trecuți de 34 de ani e de peste 4 ori mai mare decât în urmă cu un deceniu, când erau mai puține meciuri.
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Când Messi are mingea la picior e o adevărată bombă. Este efectiv de neoprit! Argentina marchează 5 goluri la acest Mondial și toate poartă semnătura lui Lionel.

Și, dincolo de goluri, forma lui fizică pare ireproșabilă. Poate fi cel mai bun turneu al carierei sale. Și n-ar fi nimic ieșit din comun că Messi face sprinturi în minutul 90 dacă n-ar avea 39 de ani. E normal așa ceva?

Exemplul de la Mondial: 39, 40, 41…

Într-o vreme în care fotbaliștii s-au plâns constant, ba chiar au amenințat cu boicotarea unor competiții din cauza volumului prea mare de meciuri, un fotbalist trecut bine de 41 de ani e titular la acest Mondial la una dintre favoritele competiției.

Ronaldo a împlinit 41 de ani în februarie. Alături de el, naționala Croației îl are pe Modric. Peste 3 luni va face și el 41 de ani. A fost pe teren în cel mai tare meci de până acum de la CM, Anglia - Croația 4-2.

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (12).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (12).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (5).jpg
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Ni s-a explicat în ultimii ani, tot mai des și pe un ton foarte grav, că fotbaliștii sunt exploatați în numele banilor. Că meciurile sunt prea multe, că sănătatea lor e pusă în pericol.

Acest turneu final vine, pentru cele 3 nume din rândurile de mai sus, după un volum de meciuri impresionant în ultimul an și jumătate: peste 230 de meciuri adunate de ei.

Messi, Ronaldo și Messi în ultimul an și jumătate

  • Messi - 75 de meciuri
  • Ronaldo - 71 meciuri
  • Modric - 88 meciuri

Și primii doi au fost integraliști în meciurile de până acum ale Argentinei și Portugaliei la Mondial, iar Modric a bifat 60 de minute cu Anglia.

Cum poate fi explicat așa ceva? Nu se spunea că sunt prea multe meciuri? Nu erau extenuați și exploatați săracii fotbaliști? Iar acum, unii de 39-41 de ani vin și joacă de parcă ar avea cu măcar 15 ani mai puțin? Ne putem pune măcar semne de întrebare?

Exemplul surprinzător din Liga 1

Ceea ce se petrece la Mondial e confirmat și de o statistică incredibilă din Liga 1.

În sezonul recent încheiat, în campionatul intern au fost de peste 4 ori mai mulți jucători de peste 34 de ani decât în ultimul sezon cu 18 echipe, în 2014-2015.

Atunci au fost 10, acum s-a ajuns la 40. Procentul acestor jucători, din totalul celor care au jucat:

  • 1,7% în 2014-2015
  • 7,6% în 2025-2026

Paradoxal, acest procent de 4,5 ori mai mare vine într-un sezon în care campionatul intern are cu aproape 20% mai multe meciuri decât în 2014-2015.

Explicația celor care cred în poveștile frumoase

Evident că poate fi și explicația asta: sunt jucători cu o viață extrasportivă ieșită din comun, știu să-și dozeze energia, nu lipsesc de la nici un antrenament, vezi cazul Camora, unii doar se plimbă pe teren când nu au mingea la picior, cazul lui Messi.

În traducere scurtă, mai ales pentru cei care cred în povești frumoase, fotbalul de astăzi, indiferent că e la nivel de Liga 1 sau la nivel de Campionatul Mondial, a descoperit elixirul tinereții.

Pentru cei care însă au îndrăzneala să și ridice anumite semne de întrebare, se naște o dezbatere care e necesară: nu cumva s-a pierdut definitiv lupta anti-doping?

Cristiano Ronaldo (Foto; IMAGO) Cristiano Ronaldo (Foto; IMAGO)
Cristiano Ronaldo (Foto; IMAGO)

Cum arată meciul WADA vs fotbalul mondial

Cei care sunt gata să sară cu argumente de genul „a fost vreodată testat pozitiv Messi?”, „a picat vreo testare Ronaldo sau Modric?” ar trebui să realizeze ceva esențial.

Substanțe care astăzi se află pe lista interzisă de WADA nu erau interzise și în urmă cu 5-10 ani. La fel, cele care vor fi adăugate peste 5-10 ani pot face parte din lista celor neconsiderate azi drept doping.

Și atunci, da, nu vorbim de dopaj dovedibil și penalizabil după regulile de azi. Totuși, nu cumva lupta anti-doping e iremediabil pierdută? Fiindcă e un meci cu bugete incomparabile: ce bani au la dispoziție cluburile și naționalele versus ce bani are WADA.

Agenția Mondială Anti-Doping a avut anul trecut sub 50 de milioane de euro, în vreme ce încasările lui Real Madrid au trecut de 1,2 miliarde. WADA nu este doar cu un pas în urma echipelor medicale ale cluburilor și atleților, ci cu mulți, foarte mulți ani.

Să continuăm să privim, să consumăm și să ne bucurăm de fotbal, dar nici să nu ne oprim din a întreba cum e posibil ca acest sport, ca și altele, să fi descoperit înaintea tuturor oamenilor de știință secretul tinereții fără bătrânețe?

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