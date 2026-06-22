Messi, regele Mondialelor! Argentinianul a înscris cu Austria golurile care îl fac golgeterul all time al CM +13 foto
Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. FOTO Imago
Campionatul Mondial

Messi, regele Mondialelor! Argentinianul a înscris cu Austria golurile care îl fac golgeterul all time al CM

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 20:28
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 22:22
  • Argentina - Austria. Lionel Messi (38 de ani), starul naționalei sud-americane, a ratat un penalty în debutul partidei din etapa a doua de la CM 2026.
  • El a înscris însă 29 de minute mai târziu pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria Mondialelor și a făcut apoi „dubla” în prelungiri.
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22:00 Messi face „dubla”

Starul argentinian a reușit să înscrie și în prelungiri, după o ratare incredibilă a lui Alvarez. Mingea a ajuns la Messi, care a șutat în blocaj, apoi a reușit să retrimită în poartă.

Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (11).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (11).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi face dubla. Capturi X (5).jpg
+13 Foto
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Messi a intrat astfel și în topul select al jucătorilor cu cele mai multe goluri consecutive în istoria Campionatului Mondial, 6:

Leo Messi (Argentina), Eusebio (Portugalia), Paolo Rossi (Italia), Oleg Salenko (Rusia), Enner Valencia (Ecuador).

Top marcatori all time la Mondiale:

1. Leo Messi 18
2. Miroslav Klose 16
3. Ronaldo Nazario 15
4. Gerd Muller 14
5. Kylian Mbappe 14
6. Just Fontaine 13
7. Pele 12

20:42 Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria CM

În minutul 38, Medina a centrat în careu, Almada a sărit peste balon, care a ajuns la Messi. Leo a șutat de la 10 metri, din prima, în dreapta lui Schlager, reușind al 17-lea gol al său la un Mondial. L-a depășit astfel pe Miroslav Klose, 16 goluri. Pe locul 3 e Ronaldo Nazario, cu 15.

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (12).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (12).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (5).jpg
+13 Foto
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Messi are astfel 6 meciuri consecutive la Mondial în care a reușit să înscrie. A egalat recordurile lui Just Fontaine (Suedia 1958) și Jairzinho (Mexico 1970), scrie statisticianul spaniol Mister Chip:

Cele 6 meciuri consecutive în care a marcat Messi:

  • Australia (3 dec. 2022)
  • Olanda (9 dec. 2022)
  • Croația (13 dec. 2022)
  • Franța (18 dec. 2022)
  • Algeria (16 iun. 2026)
  • Austria (22 iun. 2026)

Știrea inițială

FOTO. Lionel Messi a ratat un penalty în Argentina - Austria

În minutul 5 al meciului de pe stadionul din Dallas, Lautaro Martinez a fost lansat spre careul advers, dar doi jucători austrieci au avut o intervenție neregulamentară asupra lui.

Fundașul Stefan Posch și mijlocașul Xaver Schlager au intrat prin alunecare pentru a-l deposeda pe Lautaro Martinez, care intrase deja în careu.

Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter s-a prăbușit pe teren, acuzând dureri în zona gleznei. Coechipierii săi au protestat și au cerut penalty, dar arbitrul Amin Mohamed a lăsat inițial jocul să continue.

După câteva minute de așteptare, „centralul” a fost chemat la monitorul VAR și și-a schimbat decizia. A acordat penalty pentru Argentina.

Responsabil pentru executarea penalty-ului a fost nimeni altul decât Lionel Messi, liderul naționalei Argentinei. Starul lui Inter Miami a ratat însă, după ce a trimis mingea pe lângă bara din partea stângă (minutul 9).

Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (7).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (7).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi ratează un penalty. Capturi X (5).jpg
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A devenit însă primul fotbalist de la acest turneu final care ratează un 11 metri.

În meciul de debut la CM 2026 cu Algeria, scor 3-0, fostul jucător al Barcelonei reușise un hattrick și l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor.

Cum arată clasamentul marcatorilor în acest moment:

  • Lionel Messi – 16
  • Miroslav Klose – 16
  • Ronaldo Nazario – 15
  • Gerd Muller – 14
  • Kylian Mbappe – 14
  • Just Fontaine – 13
  • Pele – 12

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