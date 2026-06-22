Messi, regele Mondialelor! Argentinianul a înscris cu Austria golurile care îl fac golgeterul all time al CM

Argentina - Austria. Lionel Messi (38 de ani), starul naționalei sud-americane, a ratat un penalty în debutul partidei din etapa a doua de la CM 2026.

El a înscris însă 29 de minute mai târziu pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria Mondialelor și a făcut apoi „dubla” în prelungiri.

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Starul argentinian a reușit să înscrie și în prelungiri, după o ratare incredibilă a lui Alvarez. Mingea a ajuns la Messi, care a șutat în blocaj, apoi a reușit să retrimită în poartă.

Messi a intrat astfel și în topul select al jucătorilor cu cele mai multe goluri consecutive în istoria Campionatului Mondial, 6:

Leo Messi (Argentina), Eusebio (Portugalia), Paolo Rossi (Italia), Oleg Salenko (Rusia), Enner Valencia (Ecuador).

Top marcatori all time la Mondiale:

1. Leo Messi 18

2. Miroslav Klose 16

3. Ronaldo Nazario 15

4. Gerd Muller 14

5. Kylian Mbappe 14

6. Just Fontaine 13

7. Pele 12

În minutul 38, Medina a centrat în careu, Almada a sărit peste balon, care a ajuns la Messi. Leo a șutat de la 10 metri, din prima, în dreapta lui Schlager, reușind al 17-lea gol al său la un Mondial. L-a depășit astfel pe Miroslav Klose, 16 goluri. Pe locul 3 e Ronaldo Nazario, cu 15.

Messi are astfel 6 meciuri consecutive la Mondial în care a reușit să înscrie. A egalat recordurile lui Just Fontaine (Suedia 1958) și Jairzinho (Mexico 1970), scrie statisticianul spaniol Mister Chip:

Cele 6 meciuri consecutive în care a marcat Messi:

Australia (3 dec. 2022)

Olanda (9 dec. 2022)

Croația (13 dec. 2022)

Franța (18 dec. 2022)

Algeria (16 iun. 2026)

Austria (22 iun. 2026)

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FOTO. Lionel Messi a ratat un penalty în Argentina - Austria

În minutul 5 al meciului de pe stadionul din Dallas, Lautaro Martinez a fost lansat spre careul advers, dar doi jucători austrieci au avut o intervenție neregulamentară asupra lui.

Fundașul Stefan Posch și mijlocașul Xaver Schlager au intrat prin alunecare pentru a-l deposeda pe Lautaro Martinez, care intrase deja în careu.

Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter s-a prăbușit pe teren, acuzând dureri în zona gleznei. Coechipierii săi au protestat și au cerut penalty, dar arbitrul Amin Mohamed a lăsat inițial jocul să continue.

După câteva minute de așteptare, „centralul” a fost chemat la monitorul VAR și și-a schimbat decizia. A acordat penalty pentru Argentina.

Responsabil pentru executarea penalty-ului a fost nimeni altul decât Lionel Messi, liderul naționalei Argentinei. Starul lui Inter Miami a ratat însă, după ce a trimis mingea pe lângă bara din partea stângă (minutul 9).

A devenit însă primul fotbalist de la acest turneu final care ratează un 11 metri.

În meciul de debut la CM 2026 cu Algeria, scor 3-0, fostul jucător al Barcelonei reușise un hattrick și l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor.

Cum arată clasamentul marcatorilor în acest moment:

Lionel Messi – 16

Miroslav Klose – 16

Ronaldo Nazario – 15

Gerd Muller – 14

Kylian Mbappe – 14

Just Fontaine – 13

Pele – 12

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