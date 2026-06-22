Messi, regele Mondialelor! Argentinianul a înscris cu Austria golurile care îl fac golgeterul all time al CM

- Argentina - Austria. Lionel Messi (38 de ani), starul naționalei sud-americane, a ratat un penalty în debutul partidei din etapa a doua de la CM 2026.
- El a înscris însă 29 de minute mai târziu pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria Mondialelor și a făcut apoi „dubla” în prelungiri.
22:00 Messi face „dubla”
Starul argentinian a reușit să înscrie și în prelungiri, după o ratare incredibilă a lui Alvarez. Mingea a ajuns la Messi, care a șutat în blocaj, apoi a reușit să retrimită în poartă.
Galerie foto (13 imagini)
Messi a intrat astfel și în topul select al jucătorilor cu cele mai multe goluri consecutive în istoria Campionatului Mondial, 6:
Leo Messi (Argentina), Eusebio (Portugalia), Paolo Rossi (Italia), Oleg Salenko (Rusia), Enner Valencia (Ecuador).
Top marcatori all time la Mondiale:
1. Leo Messi 18
2. Miroslav Klose 16
3. Ronaldo Nazario 15
4. Gerd Muller 14
5. Kylian Mbappe 14
6. Just Fontaine 13
7. Pele 12
20:42 Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria CM
În minutul 38, Medina a centrat în careu, Almada a sărit peste balon, care a ajuns la Messi. Leo a șutat de la 10 metri, din prima, în dreapta lui Schlager, reușind al 17-lea gol al său la un Mondial. L-a depășit astfel pe Miroslav Klose, 16 goluri. Pe locul 3 e Ronaldo Nazario, cu 15.
Galerie foto (13 imagini)
Messi are astfel 6 meciuri consecutive la Mondial în care a reușit să înscrie. A egalat recordurile lui Just Fontaine (Suedia 1958) și Jairzinho (Mexico 1970), scrie statisticianul spaniol Mister Chip:
Cele 6 meciuri consecutive în care a marcat Messi:
- Australia (3 dec. 2022)
- Olanda (9 dec. 2022)
- Croația (13 dec. 2022)
- Franța (18 dec. 2022)
- Algeria (16 iun. 2026)
- Austria (22 iun. 2026)
Știrea inițială
FOTO. Lionel Messi a ratat un penalty în Argentina - Austria
În minutul 5 al meciului de pe stadionul din Dallas, Lautaro Martinez a fost lansat spre careul advers, dar doi jucători austrieci au avut o intervenție neregulamentară asupra lui.
Fundașul Stefan Posch și mijlocașul Xaver Schlager au intrat prin alunecare pentru a-l deposeda pe Lautaro Martinez, care intrase deja în careu.
Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter s-a prăbușit pe teren, acuzând dureri în zona gleznei. Coechipierii săi au protestat și au cerut penalty, dar arbitrul Amin Mohamed a lăsat inițial jocul să continue.
După câteva minute de așteptare, „centralul” a fost chemat la monitorul VAR și și-a schimbat decizia. A acordat penalty pentru Argentina.
Responsabil pentru executarea penalty-ului a fost nimeni altul decât Lionel Messi, liderul naționalei Argentinei. Starul lui Inter Miami a ratat însă, după ce a trimis mingea pe lângă bara din partea stângă (minutul 9).
Galerie foto (10 imagini)
A devenit însă primul fotbalist de la acest turneu final care ratează un 11 metri.
În meciul de debut la CM 2026 cu Algeria, scor 3-0, fostul jucător al Barcelonei reușise un hattrick și l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor.
Cum arată clasamentul marcatorilor în acest moment:
- Lionel Messi – 16
- Miroslav Klose – 16
- Ronaldo Nazario – 15
- Gerd Muller – 14
- Kylian Mbappe – 14
- Just Fontaine – 13
- Pele – 12