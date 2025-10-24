Messi în conflict cu Laporta Starul argentinian nu l-a iertat pe președintele Barcelonei nici după 4 ani de la plecarea de pe Camp Nou

Lionel Messi (38 de ani), fostul star de la FC Barcelona, este încă în conflict cu Joan Laporta (65 de ani), la patru ani după ce a părăsit clubul.

Mai mulți jucători ar fi ales, de-a lungul timpului, să semneze cu FC Barcelona pentru a fi colegi cu atacantul argentinian.

Jordi Mestre, fostul director de vânzări al lui FC Barcelona, a dezvăluit relația familiei Messi cu Joan Laporta.

Lionel Messi, în conflict cu Joan Laporta: „Sunt foarte supărați”

La 4 ani distanță de când nu a mai îmbrăcat tricoul blaugrana, Lionel Messi și familia sa nu l-au iertat pe președintele Joan Laporta.

„ Știu din surse terțe că Leo Messi și familia lui sunt foarte, foarte, foarte supărați pe Laporta. Foarte mult ”, a spus Jordi Mestre, potrivit marca.com.

Lionel Messi a fost forțat să plece de la FC Barcelona, în 2021, din cauza problemelor manageriale ale clubului.

PSG a profitat de imposibilitatea catalanilor de a respecta regula fair-play-ului financiar în cazul în care l-ar fi păstrat pe argentinian, iar fotbalistul a sosit gratis pe Parc des Princes.

Jordi Mestre: „Au fost jucători care au venit pentru că au vrut să fie alături de Messi”

Responsabilul cu transferurile din 2015 până în 2019 consideră că renumele lui Lionel Messi a fost un avantaj pentru club.

„Tot ce facem pentru Leo Messi va fi prea puțin. Ceea ce ne-a oferit… Nu știu dacă va fi de nerepetat, pentru că viața e foarte lungă, dar e impresionant, și nu doar la nivel sportiv.

Financiar, turneele cu el erau una, iar fără el, alta. Câștiga un salariu bun, dar a făcut clubului mulți bani”, a spus Jordi Mestre.

Prezența argentinianului în lot ar fi convins mai mulți jucători importanți să îmbrace tricoul lui FC Barcelona.

Au fost jucători care au venit pentru că au vrut să fie alături de Messi. Vedete de talie mondială. Și asta s-a întâmplat peste noapte”, a continuat fostul oficial al catalanilor.

Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria lui FC Barcelona

Lionel Messi a parcurs cea mai bună și cea mai lungă perioadă din cariera sa pe Camp Nou. Fotbalistul argentinian a devenit golgheterul all-time al clubului, cu 672 de reușite.

Fostul „decar” al catalanilor este jucătorul care a câștigat cele mai multe trofee cu Barcelona, ​​35 în total, inclusiv patru Ligi ale Campionilor (2006, 2009, 2011, 2015).

Pe plan individual, Messi a câștigat 6 Baloane de Aur, fiind singurul fotbalist din istorie care a ajuns la această cifră.

De asemenea, sud-americanul și-a completat vitrina de trofee, după ce a cucerit Cupa Mondială, în 2022.

