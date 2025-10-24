Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Fondul american Apollo ar fi ajuns la un acord-cadru cu Atletico Madrid pentru a deveni acționar majoritar.

Apollo activează în domenii precum sport, credite și imobiliare.

Apollo ar urma să devină acționar majoritar al celor de la Atletico Madrid în ianuarie 2026, iar tranzacția ar ridica valoarea clubului la nu mai puțin de 2 miliarde de euro , potrivit zf.ro.

Fondul american a reușit să devanseze mai multe consorții potente financiare, precum cele din Arabia Saudită, pretendente importante datorită relațiilor dintre club și compania Riyadh Air.

Exclusivitatea negocierilor lui Atletico Madrid cu Apollo a fost prelungită, deși expirase la mijlocul lunii acesteia.

Directorii fondului american s-au aflat recent la Madrid. Totuși, semnarea acordului-cadru ar putea fi amânat dacă unul dintre ceilalți acționari ai clubului se va opune.

Un israelian cu origini române se află în conducerea clubului

Unul dintre acționarii care pot întârzia tranzacția este Idan Ofer, fiul lui Sammy Ofer. Tatăl acționarului s-a născut la Galați.

Idan Ofer a devenit acționar la Atlético în 2018. Acesta are drept de decizie în cadrul clubului.

Israelianul cu origini române poate aleger dacă va participă la noua majorare de capital sau își va reduce participația, odată cu sosirea celor de la Apollo în conducerea clubului.

