Al-Hilal Omdurman - Police FC 3-1. Elevii lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani) au obținut calificarea în Liga Campionilor Africii.

Al-Hilal Omdurman s-a impus acum cu 3-1, după ce în manșa tur câștigase cu 1-0 pe terenul echipei din Kenya, Police FC.

Fiindcă nu au putut juca acasă în Sudan din cauza conflictului armat din țară, Al Hilal a evoluat în Libia, conform panafricafootball.com.

Sunday Adetunji a deschis scorul în minutul 37. Erick Zakayo a egalat în repriza secundă.

Când oaspeții erau la un singur gol de a prelua conducerea prin regula golurilor în deplasare, încă folosită în Africa, același Adetunji a marcat în minutul 64.

În minutul 90+11, elevii lui Reghecampf au reușit să dea lovitura de grație, prin golul lui Ahmed Salem

3 victorii a obținut Reghecampf în preliminariile Ligii Campionilor Africii: două cu echipa din Kenya și una în returul primei runde cu Jamus FC. În turul meciului cu Jamus, meciul s-a încheiat 0-0

În urma acestei victorii, echipa pregătită de Reghecampf s-a calificat în grupele Ligii Campionilor Africii.

Tragerea la sorți va avea loc pe 3 noiembrie, la Johannesburg, conform onefootball.com.

