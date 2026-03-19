Veste bună pentru Rapid Decizia luată de Constantin Gâlcă, după moartea tatălui său: „Face deplasarea cu noi”

Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, va face deplasarea la Cluj pentru meciul cu CFR alături de echipă, deși tatăl său a decedat miercuri, 18 martie.

Deși trece prin momente dureroase cauzate de trecerea în neființă a tatălui său, Constantin Gâlcă va sta pe bancă la partida cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

La conferința de presă premergătoare partidei cu CFR, secundul lui Gâlcă, Dumitru Uzunea, a anunțat că tehnicianul rapidist va merge la Cluj alături de echipă.

„Vă dați seama că este un moment greu în viața fiecăruia să-ți pierzi un părinte, iar la Costel este a doua pierdere mare în ultimele luni (n.r. - fratele lui Costel Gâlcă a murit în urmă cu 6 luni, pe 15 septembrie 2025).

Noi suntem alături de el, staff-ul, jucătorii și clubul. Costel este un om puternic. Da, va face deplasarea cu noi” , a declarat Dumitru Uzunea, conform digisport.ro.

Dumitru Uzunea, despre meciul cu CFR Cluj: „Echipa agresivă va avea de câștigat”

„După cum arată și statistica, va fi un meci echilibrat. Întâlnim CFR Cluj, cea mai în formă echipă. O singură înfrângere în ultimele 10 jocuri. Va fi un meci foarte strâns.

Având în vedere ultimele 10 dueluri directe, noi sperăm să facem un joc bun. Sperăm să ne adaptăm la starea gazonului, din cât știți nu este foarte bun. Echipa mai agresivă va avea de câștigat.

Eu cred că e nevoie de constanța întregii echipei și a celor care vin de pe bancă. Cred că echipa care va avea constanță va câștiga campionatul.

Nu avem nicio problemă de lot înaintea acestei partide”, a mai spus Dumitru Uzunea.

