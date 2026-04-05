„Clasă mondială” Jucătorul de origine română al lui Bayern, unicul cu nota maximă după primele sale goluri. Ce a spus șvabul bănățean
Bucuria lui Tom Bischof, după primul său meci mare pentru Bayern Foto: Imago
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 10:57
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 10:57
  • Tom Bischof, 20 de ani, a marcat de două ori la Freiburg - Bayern 2-3, primele lui reușite la echipa bavareză. 
  • Șvabul bănățean dezvăluie ce i-a cerut Kimmich înaintea meciului și ce spune despre duelul cu Real, de marți.

Tom Bischof, jucătorul de origine română, șvab bănățean din partea bunicii, continuă ascensiunea în fotbalul german.

După ce a spus că vrea să participe la Mondial cu naționala lui Julian Nagelsmann, a reușit cel mai bun meci în tricoul lui Bayern. Primul în care a marcat la echipa bavareză. Nu o dată, de două ori.

„Bischof, două goluri spectaculoase”. MVP la Freiburg - Bayern

Titularizat ca fundaș stânga, a reacționat într-un moment dificil, când Freiburg conducea cu 2-0 pe teren propriu.

Stângul tăios al lui Tom Bischof Foto: Imago

Șuturile lui Bischof au fost decisive. Ambele din afara careului, de la 20 de metri.

  • Minutul 81 - Trasor cu dreptul, la colț. 
  • Minutul 90+2 - Stâng de efect. 

Datorită lui, Bayern a egalat, 2-2. În al 9-lea minut de prelungire, a înscris și Karl, pentru 3-2.

Tabloidul german Bild i-a dat nota 1, singurul care a primit maximum la această confruntare. 1 înseamnă „Clasă mondială”.

„A readus Bayern în joc cu o dublă. Două goluri spectaculoase. O prestație foarte solidă a tânărului Bischof”, a comentat Bild.

Kimmich l-a rugat pe Bischof să tragă la poartă! Și a fost „dublă”

Într-un interviu pentru televiziunea DAZN, Tom a dezvăluit că „înainte de meci, Jo (n.r. Kimmich) mi-a spus:

Bischof, felicitat de Kimmich după cele două goluri Foto: Imago

«Poți să tragi la poartă, te rog?». Pentru că la antrenamente o fac mereu. Până acum, în meci nu am găsit situația, nu am intrat în joc sau am ratat momentul. Astăzi am făcut-o, pur și simplu”.

M-am simțit grozav să-i ajut pe băieți să câștige. A fost o senzație extraordinară. Tom Bischof, jucător Bayern

Întrebat despre confruntarea de marți cu Real Madrid, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor, pe „Santiago Bernabeu”, a afirmat:

„Va fi total diferit. Real e la alt nivel, trebuie să ne străduim și mai mult. Am visat să joc un astfel de meci, aștept cu nerăbdare. Va fi de senzație, va fi intens și sper să învingem”.

100 de goluri
a marcat Bayern în acest sezon în Bundesliga. Precedentul său record, 101, stabilit în 1971-1972. Și mai are șase etape de jucat acum

