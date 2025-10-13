„Messi va fi răsplătit” Joan Laporta face dezvăluiri despre relația cu fostul star de la Barcelona » Ce s-a întâmplat în 2021
Joan Laporta
„Messi va fi răsplătit” Joan Laporta face dezvăluiri despre relația cu fostul star de la Barcelona » Ce s-a întâmplat în 2021

George Neagu
Publicat: 13.10.2025, ora 12:54
Actualizat: 13.10.2025, ora 12:55
  • Joan Laporta (63 de ani), președintele clubului Barcelona, a vorbit despre relația pe care o are cu Lionel Messi (38 de ani).
  • Oficialul catalanilor e încrezător că argentinianului i se va oferi un tribut pentru tot ce a făcut pentru echipă.

Lionel Messi este unul dintre cei mai buni jucători din istoria Barcelonei. Argentinianul a petrecut 16 ani pe Camp Nou, timp în care a jucat 778 de meciuri și a marcat 672 de goluri.

Joan Laporta e încrezător că lui Messi i se va oferi un tribut: „Îl merită”

Președintele Barcelonei a vorbit despre relația pe care o are cu actualul jucător al lui Inter Miami. Laporta a precizat că, în semn de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru clubul catalan, lui Messi i se va oferi un tribut.

„Am avut o relație foarte bună pentru o lungă perioadă de timp. Când nu am putut să-i reînnoim contractul, relația s-a deteriorat puțin.

Mai târziu, am recuperat-o mai mult sau mai puțin. Avem încredere că îi vom oferi tributul pe care îl merită”, a declarat Joan Laporta, potrivit mundodeportivo.com.

Lionel Messi a părăsit Barcelona în anul 2021, când a fost transferat gratis de PSG. În Franța a petrecut două sezoane, unde a jucat 75 de meciuri și a marcat 32 de goluri.

Din 2023, starul argentinian evoluează pentru Inter Miami. În tricoul americanilor, Messi a înscris deja de 68 de ori în 81 de partide.

18 milioane de euro
valorează Lionel Messi, conform Transfermarkt

Joan Laporta, despre funcția sa de la Barcelona: „Îmi place ceea ce fac”

Joan Laporta este președintele Barcelonei din martie 2021. Oficialul catalanilor a precizat că iubește funcția pe care o ocupă:

Îmi place să fiu președinte al Barça. Îmi place ceea ce fac. Iubesc Barça și, când au venit vremuri dificile, m-am simțit chemat să încerc să salvez situația.

Un președinte trebuie să fie responsabil și să spună adevărul, pentru că Barça are un singur cuvânt. Nu poți să crezi pe toată lumea, dar ceilalți trebuie să te creadă pe tine. Și pentru asta, trebuie să te ții de cuvânt”, a spus Joan Laporta, conform sursei citate.

Oficialul Barcelonei l-a lăudat și pe Hansi Flick, antrenorul echipei din 2024.

„Flick este un gladiator. Seamănă cu Russell Crowe. Este o descoperire extraordinară, un antrenor de top. Este accesibil și empatic.

Este foarte germanic, foarte exigent, nu îi poți schimba planurile, dar, în același timp, are o mare sensibilitate. Mă simt foarte confortabil și foarte fericit cu el”.

