„Unii cred că nu pot fi înlocuiți" Ce îl supără pe Lucescu în vestiar și marele lui regret după 1-0 cu Austria: „M-am gândit prea târziu"
Mircea Lucescu, antrenorul activ cel mai în vârstă al planetei, la 80 de ani și 76 de zile Foto: Raed Krishan
„Unii cred că nu pot fi înlocuiți" Ce îl supără pe Lucescu în vestiar și marele lui regret după 1-0 cu Austria: „M-am gândit prea târziu"

Publicat: 13.10.2025, ora 10:27
Actualizat: 13.10.2025, ora 16:41
  • Mircea Lucescu spune ce îl apasă și are un mesaj pentru toți jucătorii naționalei, după victoria în fața Austriei pe Arena Națională: „Nicăieri nu e așa”.

Plecând de la discuția despre titularizarea lui Ionuț Radu, portar care a revenit la națională după doi ani, Mircea Lucescu a recunoscut că a greșit ceva și regretă. Că nu a încercat mai repede să transforme echipa. Și cu Radu, și cu alți jucători.

Lucescu: „Regret că m-am gândit prea târziu să schimb ceva”

„Trebuia să mă gândesc mai devreme. Am greșit eu, m-am gândit prea târziu să schimb ceva. Regret că nu am făcut lucrul ăsta mai devreme”, a spus selecționerul.

A explicat de ce a procedat astfel: „Obligația mea era aceea de a continua cu un grup de jucători iubit de suporteri care a obținut calificarea la Campionatul European, jucători care își trag încă seva din acea calificare”.

Mircea Lucescu și Ionuț Radu, la sfârșitul meciului cu Austria Foto: Raed Krishan Mircea Lucescu și Ionuț Radu, la sfârșitul meciului cu Austria Foto: Raed Krishan
Mircea Lucescu și Ionuț Radu, la sfârșitul meciului cu Austria Foto: Raed Krishan

Il Luce a mers mai departe, motivând modificările: „În fotbal, lucrurile se schimbă de la o lună la alta, s-au accidentat atâția jucători, au revenit târziu, când au revenit s-au reaccidentat și atunci a trebuit să reconstruim o altă echipă repede. E foarte greu, nu e deloc simplu”.

„Am găsit jucătorii de care aveam nevoie”

De aici, obligația de schimbare. „Am încercat, am lăsat acasă, am încercat, am lăsat acasă, până când am găsit jucătorii de care aveam nevoie.

Foarte tineri cei patru care au adus un entuziasm extraordinar în echipă. Și în antrenamente, și în discuțiile pe care le facem noi”.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
A lansat un avertisment în vestiar: „Ceilalți, și cei care se întorc după accidentări, toți trebuie să accepte concurența. Îi menține treji și profesioniști, performeri. Dacă nu acceptă concurența, atunci e foarte greu pentru ei”.

Lucescu: „Nicăieri nu e așa, mai ales în fotbal”

Antrenorul în vârstă de 80 de ani a dezvăluit ce nu îi place: „Unii cred că nu pot fi înlocuiți absolut deloc. Nu e așa, nicăieri nu e așa, mai ales în fotbal.

Sunt mulțumit pentru cei care au jucat cu Austria și pentru exemplul pe care l-au dat ei și celorlalți, ca atunci când se întorc să revină la același nivel”. 

