„Români, vă mulțumim!” Presa din Bosnia jubilează după înfrângerea Austriei: „El e românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci”
Virgil Ghiță FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Români, vă mulțumim!" Presa din Bosnia jubilează după înfrângerea Austriei: „El e românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci"

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 11:07
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 16:40
  • România - Austria 1-0. Jurnaliștii din Bosnia au lăudat victoria „tricolorilor” din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
  • Bosnia și Herțegovina poate obține calificarea directă la turneul final din America de Nord.

Bosniacii au urmărit cu atenție meciul câștigat de România grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

România - Austria 1-0 Victorie dramatică a „tricolorilor”, care rămân cu șanse la locul doi în preliminariile CM 2026
Presa din Bosnia îi laudă pe „tricolori”: „Români, vă mulțumim!”

Succesul „tricolorilor” a creat culoarul ideal pentru ca Bosnia și Herțegovina să obțină calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

La finalul partidei de pe Arena Națională, jurnaliștii de la Avaz au titrat: „Români, vă mulțumim: «Dragonii» au totul în mâini pentru o calificare directă la Cupa Mondială”.

Nici marcatorul singurului gol al partidei dintre România și Austria, Virgil Ghiță, nu a trecut neremarcat de bosniaci: „Acesta este Virgil Ghiță: Românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci”.

Aceeași publicație a făcut o scurtă radiografie a carierei fundașului român.

„Virgil Ghiță este jucătorul lui Hannover, echipă care joacă în 2. Bundesliga. În acest sezon a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în opt apariții.

A ajuns în Germania, în această vară, de la Cracovia, Polonia, pentru un milion de euro.

Este crescut de LPS, iar în țara natală a mai jucat pentru Academia Hagi, Viitorul și Farul.

Pentru fundașul în vârstă de 27 de ani, aceasta a fost a șasea apariție pentru naționala României și primul său gol”, au scris jurnaliștii de la avaz.ba.

Șansele de calificare ale Bosniei

Deși, în acest moment, Austria se află în fruntea clasamentului Grupei H, selecționata lui Ralf Rangnick poate pierde prima poziție.

Jurnaliștii bosniaci au creat trei posibile scenarii prin care naționala pregătită de Sergej Barbarez poate încheia preliminariile pe primul loc:

  • Scenariul 1: În cazul în care Austria câștigă sau face egal în Cipru, Bosnia este obligată să învingă România pe teren propriu și să câștige duelul direct cu naționala lui Ralf Rangnick.
  • Scenariul 2: Dacă Austria pierde la Larnaca și Bosnia câștigă cu România, echipa lui Sergej Barbarez va trebui să nu piardă duelul de la Viena.
  • Scenariul 3: În cazul în care Bosnia face egal cu România, Austria trebuie neapărat să piardă cu Cipru.

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

