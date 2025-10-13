„Era nedrept să nu câștigăm” Ilie Dumitrescu, impresionat de jocul României: „Am transformat Austria într-o echipă normală” +22 foto
Ilie Dumitrescu/ Foto: GOLAZO.ro
Nationala

„Era nedrept să nu câștigăm" Ilie Dumitrescu, impresionat de jocul României: „Am transformat Austria într-o echipă normală"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 13.10.2025, ora 10:38
Actualizat: 13.10.2025, ora 16:41
  • ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, i-a lăudat pe „tricolori”, după rezultatul obținut pe Arena Națională, în preliminariile pentru CM 2026.

După un meci cu multe ocazii ratate, în minutul 90+5, Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a înscris cu capul, la colțul lung, aducând toate cele trei puncte pentru „tricolori”.

ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Ilie Dumitrescu: „I-am transformat într-o echipă normală”

„A fost seara noastră. Mi s-a părut un meci mai bun decât cel cu Elveția (n.r. - 1-0 în preliminariile pentru EURO 2024), deoarece Elveția a avut foarte multe ocazii de a marca. Ca joc, echipa națională a României s-a ridicat la un nivel foarte bun.

Era nedrept ca noi să nu câștigăm în seara asta, după cum s-au desfășurat lucrurile în teren. Ne dă speranțe, pentru că am arătat foarte bine.

Ca să scoți un rezultat pozitiv cu Austria, trebuie să stai bine din punct de vedere fizic, să câștigi dueluri, să fii mereu concentrat, să acoperi foarte bine zonele și să pui adversarul în dificultate.

I-am transformat într-o echipă normală, deși au foarte mulți jucători valoroși”, a declarat fostul internațional român, la Digi Sport.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Ilie Dumitrescu a vorbit și despre jucătorii pe care i-a remarcat în partida cu austriecii:

„Fiecare a avut, în zona lui, roluri extrem de importante. Aș vrea să-l remarc pe Bîrligea, de la el a început tonul de presing, a dat încredere.

Apoi Ianis Hagi, Mihăilă, foarte activ, și Dragomir. Sunt jucători care dau liniște”.

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

austria echipa nationala a romaniei Ilie Dumitrescu preliminarii cm 2026
