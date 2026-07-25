Leandro Paredes (32 de ani) a dezvăluit decizia pe care ar fi luat-o Lionel Messi (39 de ani) în privința viitorului său la echipa națională.

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Căpitanul „pumelor” nu a clarificat situația după finala CM 2026, pierdută cu Spania, 0-1, după 120 de minute, iar toată suflarea argentiniană așteaptă o confirmarea din partea acestuia.

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Revenit la echipa de club, Boca Juniors, Paredes a vorbit după meciul cu O'Higgins, 1-0 în Copa Sudamericana, iar viitorul lui Leo Messi a fost printre subiectele abordate.

„Cred că luase deja o decizie, și anume că acesta a fost ultimul său meci la națională. Sper să nu fie așa, sper să poată continua să joace.

Va fi decizia lui. Ceea ce îl face fericit pe el, cu siguranță ne va face fericiți și pe noi, așa că încă sper.

Doare pentru că, așa cum am spus-o pe tot parcursul Campionatului Mondial, nu voiam să vină ultimul meci, nu voiam să vină”, a spus Paredes, potrivit mundodeportivo.com.

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Cât despre propriul viitor la echipa națională, Paredes a transmis:

„Nu știu dacă mai sunt pregătit să continui. Este un proces pe care trebuie să-l diger și să-l analizez”.

După mulți ani lipsiți de succes la echipa națională, în ciuda multiplelor performanțe de la club, Leo Messi a reușit să-și îndrepte palmaresul în ultimii 5 ani.

Cu el la cârmă, Argentina a cucerit de două ori Copa America, 2021 și 2024, Cupa Mondială în 2022 și Finalissima, tot în 2022.

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