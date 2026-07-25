„Intolerabil, inadmisibil!” Luis de la Fuente critică dur naționala Argentinei, după bătaia de la finala CM 2026 + Ce spune despre comportamentul spaniolilor +6 foto
Luis de la Fuente. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Intolerabil, inadmisibil!” Luis de la Fuente critică dur naționala Argentinei, după bătaia de la finala CM 2026 + Ce spune despre comportamentul spaniolilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 16:52
  • Luis de la Fuente (65 de ani) a condamnat incidentele provocate de mai mulți jucători și membri ai staff-ului Argentinei după finala Campionatului Mondial din 2026, câștigată de Spania cu 1-0.
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Selecționerul a lăudat, în schimb, comportamentul fotbaliștilor săi și a susținut că aceștia nu au răspuns agresiunilor

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Luis de la Fuente, atac dur la adresa Argentinei după altercația din finala Mondialului: „Este intolerabil, inadmisibil”

Spania a câștigat marele trofeu la capătul unui meci tensionat, prin de dueluri dure. La finalul partidei, Nahuel Molina a intrat într-un conflict cu Rodri, în timp ce Leandro Paredes i-a bruscat pe Eric Garcia și Gavi.

De asemenea, Roberto Ayala, membru al staff-ului argentinian, l-a lovit pe Dani Olmo.

„În acel moment nu mi-am dat seama, pentru că sărbătoream. În orice caz, este ceva intolerabil, inadmisibil, nu poate fi permis.

Fotbaliști de un asemenea nivel, care au un antrenor foarte bun, iar el probabil a suferit la fel de mult ca noi când a văzut acele reacții… Nu este tolerabil.

Scot în evidență comportamentul nostru în fața unor asemenea agresiuni și provocări. Jucătorii noștri și-au păstrat întotdeauna conduita, ca niște adevărați sportivi”, a spus selecționerul, conform larazon.es.

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
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De la Fuente a vorbit și despre dificultățile întâmpinate de Spania pe parcursul turneului final.

„Au fost 24.000 de kilometri, umiditate, puțină odihnă… Tot acel proces, care te duce până în finală, dincolo de adversari, este ceea ce trebuie depășit. Acestea au fost marile inconveniente”, a spus selecționerul.

Parcursul Spaniei la Campionatul Mondial din 2026

  • Spania - Capul Verde 0-0 (grupe)
  • Spania - Arabia Saudită 4-0 (grupe)
  • Uruguay - Spania 0-1 (grupe)
  • Spania - Austria 3-0 (șaisprezecimi)
  • Portugalia - Spania 0-1 (optimi)
  • Spania - Belgia 2-1 (sferturi)
  • Franța - Spania 0-2 (semifinale)
  • Spania - Argentina 1-0 (finală)

De la Fuente, despre Rodri: „Să te îndoiești de el era o insultă”

Selecționerul Spaniei l-a lăudat pe Rodri, desemnat cel mai bun jucător al turneului, în ciuda faptului că mijlocașul revenise după o accidentare gravă la genunchi.

„Cu tot respectul, dar să te îndoiești de Rodri era o insultă la adresa inteligenței fotbalistice. Este cel mai bun din lume pe postul său.

Îl avem și pe Martin Zubimendi, care probabil este al doilea cel mai bun (…). A crescut de la meci la meci. Am ajuns să-i spun că, și la 50%, este mai bun decât mulți jucători”, a precizat selecționerul.

Luis de la Fuente s-a declarat încântat și de evoluțiile lui Lamine Yamal.

Cred că va reprezenta un salt calitativ în dezvoltarea sa. Este deja un fotbalist de un nivel fantastic, dar are 19 ani și trebuie să continue să se maturizeze. Acest Campionat Mondial l-a ajutat să înțeleagă și acel alt tip de fotbal, bazat pe sacrificiu pentru echipă, Să pună toate aceste calități pe care le are în slujba echipei. Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei

Luis de la Fuente ar putea continua până la Mondialul din 2030

Întrebat despre posibilitatea de a conduce Spania și la Campionatul Mondial din 2030, organizat în principal de Spania, Portugalia și Maroc, De la Fuente nu a exclus această variantă.

„Ar fi cea mai mare mândrie pentru un antrenor. Dar acum gândesc doar pe termen scurt. Mă gândesc la meciurile din septembrie și octombrie.

Următorul Campionat Mondial ni se pare foarte îndepărtat. Dacă se vor îndeplini termenele și obiectivele profesionale pe care vreau să le ating, de ce nu?”, a declarat acesta.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Marc Cucurella i-a promis selecționerului că își va tatua chipul acestuia dacă Spania va câștiga trofeul. De la Fuente așteaptă acum ca fundașul să se țină de cuvânt.

„I-am spus că este nebun. Dar cine face o promisiune trebuie să o respecte, iar el este un om de cuvânt”, a glumit De la Fuente

La finalul interviului, De la Fuente le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul acordat echipei pe durata competiției.

„Vreau să mulțumesc întregii țări pentru că a fost alături de noi. Chiar și de la distanță v-am simțit afecțiunea. Este o mândrie uriașă să fii spaniol. Mulțumesc, Spania”, a mai spus acesta.

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