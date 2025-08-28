Leo Messi, show în SUA VIDEO. Argentinianul a reușit încă o „dublă” pentru Inter Miami » E a șaptea în trei luni!

Lionel Messi (38 de ani), vedeta celor de la Inter Miami, a marcat două goluri în partida cu Orlando City, scor 3-1, din semifinalele Leagues Cup.

Campion mondial cu Argentina și deținător a opt Baloane de Aur, Messi face spectacol în Statele Unite.

Leo Messi, spectacol în State! A marcat două goluri în victoria cu Orlando City

Lionel Messi a marcat din nou două goluri pentru Inter Miami, de data aceasta împotriva celor de la Orlando City.

Revenit după o accidentare la coapsa dreaptă care l-a ținut departe de gazon două meciuri, Messi și-a făcut imediat simțită prezența.

În minutul 77, când echipa sa era condusă, acesta a înscris din penalty și a restabilit egalitatea pe tabelă. La doar 11 minute distanță, argentinianul a punctat pentru a doua oară, după ce a primit o pasă perfectă în careu de la Jordi Alba.

În prelungiri, Telasco Segovia a înscris pentru echipa din Florida, ducând scorul la 3-1. Astfel, în urma acestui rezultat, Inter Miami s-a calificat în ultimul act al Leagues Cup, unde o va înfrunta pe Seattle Sounders.

Messi, specializat în „duble” în acest sezon

Pentru Leo Messi a devenit o obișnuință să marcheze câte două goluri pe meci. De la sfârșitul lunii mai, acesta a înscris câte două goluri în nu mai puțin de 7 meciuri, în contextul în care a ratat 5 partide ale celor de la Inter Miami, din cauza accidentărilor.

„Dublele” reușite de Leo Messi în ultimele 3 luni:

28 august: Inter Miami - Orlando City 3-1

20 iulie: New York Red Bulls - Inter Miami 1-5

13 iulie: Inter Miami - Nashville SC 2-1

10 iulie: New England – Inter Miami 1-2

6 iulie: CF Montreal – Inter Miami 1-4

1 iunie: Inter Miami – Columbus Crew 5-1

29 mai: Inter Miami – CF Montreal 4-2

Inter Miami, locul 6 în Conferința de Est din MLS

Forma bună a lui Messi a contribuit direct la ascensiunea echipei în clasament.

Inter Miami a acumulat 46 de puncte și ocupă poziția a șasea în Conferința de Est, având trei meciuri disputate mai puțin decât liderul Philadelphia Union.

Clasamentul primelor șapte poziții în Conferința de Est a MLS:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Philadelphia Union 28 54 2 Cincinnati 28 52 3 Nashville 28 50 4 Charlotte 28 47 5 Orlando City 28 47 6 Inter Miami 25 46 7 Columbus Crew 27 45

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport