Leo Messi, show în SUA VIDEO. Argentinianul a reușit încă o „dublă” pentru Inter Miami » E a șaptea în trei luni!

- Lionel Messi (38 de ani), vedeta celor de la Inter Miami, a marcat două goluri în partida cu Orlando City, scor 3-1, din semifinalele Leagues Cup.
Campion mondial cu Argentina și deținător a opt Baloane de Aur, Messi face spectacol în Statele Unite.
Lionel Messi a marcat din nou două goluri pentru Inter Miami, de data aceasta împotriva celor de la Orlando City.
Revenit după o accidentare la coapsa dreaptă care l-a ținut departe de gazon două meciuri, Messi și-a făcut imediat simțită prezența.
În minutul 77, când echipa sa era condusă, acesta a înscris din penalty și a restabilit egalitatea pe tabelă. La doar 11 minute distanță, argentinianul a punctat pentru a doua oară, după ce a primit o pasă perfectă în careu de la Jordi Alba.
În prelungiri, Telasco Segovia a înscris pentru echipa din Florida, ducând scorul la 3-1. Astfel, în urma acestui rezultat, Inter Miami s-a calificat în ultimul act al Leagues Cup, unde o va înfrunta pe Seattle Sounders.
Messi, specializat în „duble” în acest sezon
Pentru Leo Messi a devenit o obișnuință să marcheze câte două goluri pe meci. De la sfârșitul lunii mai, acesta a înscris câte două goluri în nu mai puțin de 7 meciuri, în contextul în care a ratat 5 partide ale celor de la Inter Miami, din cauza accidentărilor.
„Dublele” reușite de Leo Messi în ultimele 3 luni:
- 28 august: Inter Miami - Orlando City 3-1
- 20 iulie: New York Red Bulls - Inter Miami 1-5
- 13 iulie: Inter Miami - Nashville SC 2-1
- 10 iulie: New England – Inter Miami 1-2
- 6 iulie: CF Montreal – Inter Miami 1-4
- 1 iunie: Inter Miami – Columbus Crew 5-1
- 29 mai: Inter Miami – CF Montreal 4-2
Inter Miami, locul 6 în Conferința de Est din MLS
Forma bună a lui Messi a contribuit direct la ascensiunea echipei în clasament.
Inter Miami a acumulat 46 de puncte și ocupă poziția a șasea în Conferința de Est, având trei meciuri disputate mai puțin decât liderul Philadelphia Union.
Clasamentul primelor șapte poziții în Conferința de Est a MLS:
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Philadelphia Union
|28
|54
|2
|Cincinnati
|28
|52
|3
|Nashville
|28
|50
|4
|Charlotte
|28
|47
|5
|Orlando City
|28
|47
|6
|Inter Miami
|25
|46
|7
|Columbus Crew
|27
|45