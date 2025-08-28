Munteanu s-a întors la echipă Cristi Balaj oferă noi detalii despre situația atacantului » Sfat pentru Louis: „Există o singură soluție”

Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani).

Oficialul a anunțat că jucătorul a revenit la antrenamentele echipei.

Atacantul clujenilor a absentat zile bune, pe motivul unor nemulțumiri legate de faptul că nu a fost vândut în această vară.

Cristi Balaj, despre situația lui Louis Munteanu: „ S-a întors la antrenamente”

Conducătorul formației clujene a declarat că atât el, cât și antrenorul au discutat cu Louis Munteanu. De asemenea, acesta a anunțat că fotbalistul este din nou în programul de pregătire al echipei.

„S-a întors la antrenamente, rămâne de văzut. Rămâne la dispoziția antrenorului, el (n.r. - Mandorlini) a discutat cu Louis. Și eu am discutat cu el, de fapt. Am povestit puțin cu el.

Cel mai important este că se antrenează, e un lucru pozitiv”, a declarat Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

Întrebat cum i s-a părut atitudinea atacantului, oficialul clujenilor a adus aminte de afirmațiile lui Ioan Varga, patronul echipei, care a declarat că el este cel care „l-a învoit” pe Munteanu.

„E ok. E important și ce a zis finanțatorul, dacă el s-a implicat, în final e bine că s-a rezolvat situația.

Nu discut despre amenzi. Patronul a fost amendat prin rezultatele pe care le-am făcut, din păcate”, a continuat Balaj.

Cristi Balaj, sfat pentru Louis Munteanu: „Există o singură soluție”

„Există o singură soluție ca un jucător să ajungă să joace în fotbalul mare. Seriozitate, pregătire, randament meci de meci. Asta e singură variantă, vorbesc de orice alt jucător.

Am vorbit mai mult cu tatăl lui Louis Munteanu și din ce am înțeles e montat 100% și motivat”, a mai adăugat Cristi Balaj.

Întrebat dacă Munteanu va juca în returul cu Hacken din Conference League, Balaj a răspuns scurt: „Habar nu am, chiar nu știu. Nu știu pentru că și duminică există o partidă importantă împotriva FCSB”.

