„Au vrut să-l omoare” Un martor povestește momentele teribile prin care a trecut tatăl lui Lamine Yamal

Un martor a povestit în detaliu momentele crunte prin care a trecut Mounir Nasraoui (35 de ani), tatăl lui Lamine Yamal (18 ani).

În vara trecută, tatăl fotbalistului a fost înjunghiat de mai multe ori în urma unui conflict care a avut loc pe stradă, într-un cartier din Barcelona.

Tatăl lui Lamine Yamal, inculpat în procesul pe care l-a început ca victimă

Autoritățile spaniole au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut atacul. Deși Nasraoui a ieșit „șifonat” din conflict, acesta a fost chemat la tribunal în calitate de inculpat.

Motivul? Unul dintre atacatori susține că l-a înjunghiat pe tatăl lui Lamine din greșeală, după ce ar fi primit un pumn care i-a fracturat septul nazal.

Tatăl lui Yamal ar fi fost atacat de patru persoane, doi frați, tatăl și un prieten de familie. Aceștia l-au așteptat în parcarea terenului de fotbal din cartierul Rocafonda, acolo unde s-a produs atacul.

Mărturii cutremurătoare: „Au vrut să-l omoare”

Una dintre persoanele care erau alături de Nasraoui a făcut mai multe declarații despre evenimentele de vara trecută. El a spus că atacatorii aveau de gând să îl omoare pe tatăl lui Yamal.

„Mounir a alergat, iar el (n.r. cel cu cuțitul) a venit în spatele lui și l-a înjunghiat. L-a înjunghiat de două sau trei ori în piept și în lateral.

A început să îl atace ca un animal, aveau clar în gând să îl omoare” , a declarat acesta, conform marca.com.

