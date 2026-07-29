„Nu am mai fost același boxer” Momentul care l-a afectat enorm pe Lucian Bute: „E regretul carierei mele”

Lucian Bute (46 de ani) a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat după eșecul în fața lui Carl Froch, în urmă cu 14 ani.

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Campion IBF la acel moment, pugilistul român a suferit primul eșec în calitate de profesionist în mai 2012, moment care i-a dat peste cap total cursul carierei.

Lucian Bute: „Nu am mai fost acelaşi boxer după înfrângerea cu Froch”

Bute a transmis că s-a confruntat cu mai multe probleme de ordin psihologic în urma acelui eșec și regretă că nu și-a gestionat altfel cariera ulterior.

„Mi-a schimbat foarte mult încrederea. Am fost destul de afectat după acel meci, o recunosc în continuare. Nu am mai fost acelaşi boxer după înfrângerea cu Froch.

Probabil s-a întâmplat ceva în subconştient, în creier, aveam o mică teamă, nu mai avem acelaşi curaj, ezitam, eram foarte rezervat. Mintea... Psihologic s-a întâmplat totul.

În 2012 a fost acel meci cu Froch, abia în 2016, când am boxat cu James DeGale, în acel meci am arătat o revenire la ceea ce eram eu înainte de Froch. Până acolo, au fost trei, patru meciuri, foarte ezitant, precaut, rezervat. Eu simţeam lucrul ăsta, sigur. Am lucrat cu psiholog, nu schimbă nimic, totul se declanşează de la tine. Totul depinde de persoana în cauză.

E regretul carierei mele faptul că am acceptat să boxez aşa. Aveam toate motivele din lume, medicale, să amân. Aveam toate dovezile cu infecţia, cu mâna... În seara meciului, în vestiar, mi s-a injectat mâna. Mi-a îngheţat mâna, aveam fractura.

A apărut pe perioada cantonamentului din Florida. Nu vreau să pară că îmi caut scuze, mi-am asumat. Şi atunci... Îmi asum, deci e regretul carierei mele” , a spus Lucian Bute, la SportCast cu Sile, potrivit orangesport.ro.

Ce s-a întâmplat la duelul dintre Lucian Bute și Carl Froch

În meciul cu Froch, Bute a fost numărat de arbitru în runda a cincea, după ce a încasat mai multe lovituri puternice din partea adversarului.

Froch a dominat categoric duelul de la Nottingham, mai ales începând cu runda a treia.

Ultima apariție în ring a lui Lucian Bute a avut loc în februarie 2017, când a fost învins de columbianul Eleider Alvarez.

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