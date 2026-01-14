Cât plătește Real Madrid Suma pe care o va încasa Xabi Alonso după despărțirea de „galactici” +12 foto
Xabi Alonso/ Foto: IMAGO
Cât plătește Real Madrid Suma pe care o va încasa Xabi Alonso după despărțirea de „galactici"

În vara anului trecut, tehnicianul iberic a semnat un contract pe trei ani cu Real Madrid, după ce „galacticii” le-au plătit celor de la Bayern Leverkusen o sumă între 12 și 15 milioane de euro, potrivit presei din Germania.

Cât plătește Real Madrid după despărțirea de Xabi Alonso

Acum, odată cu demiterea de la Real Madrid, Xabi Alonso ar trebui să primească cei trei ani din contract, dar nu este cazul.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, în contractul fostului mijlocaș era inclusă o clauză care a fost acum activată.

Clauza prevedea că, dacă Real Madrid îl demitea pe Xabi Alonso în primul an de contract, trebuia să-i plătească doar pentru acel an, nu pentru toți cei trei ani de contract, informează mundodeportivo.com, care citează Cope.

În acest context, spaniolul se va alege cu o sumă cuprinsă între șapte și nouă milioane de euro.

Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago
Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago

Xabi Alonso: „Nu a ieșit așa cum ne-am dorit”

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alonso a oferit și o primă reacție după ce s-a despărțit oficial de Real Madrid.

„Această etapă profesională se încheie. Nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A fost o onoare și o mare responsabilitate să antrenez Real Madrid.

Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai ales, fanilor și madridismului pentru încrederea și sprijinul acordate. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi făcut tot ce mi-a stat în putință”, a scris Alonso pe Instagram.

Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.

În locul ibericului, Real Madrid l-a instalat pe Alvaro Arbeloa.

