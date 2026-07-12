„Par căsătoriți de 20 de ani😂”  FOTO: Scaloni și Aimar, imaginile serii: după golul lui Alvarez s-au luptat pentru carnețelul cu notițe +19 foto
Aimar și Scaloni, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1
Campionatul Mondial

„Par căsătoriți de 20 de ani😂” FOTO: Scaloni și Aimar, imaginile serii: după golul lui Alvarez s-au luptat pentru carnețelul cu notițe

alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 14:20
  • Lionel Scaloni (48 de ani) a trăit partida dintre Argentina și Elveția, scor 3-1, ca un suporter aflat în mijlocul unei finale.
  • Selecționerul campioanei mondiale a trecut prin toate stările posibile într-un meci dramatic, în care „pumele” au avut nevoie de prelungiri pentru a-și asigura calificarea în semifinalele CM 2026.
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Lionel Scaloni nu are o clipă de liniște la meciurile Argentinei. A plâns, a suferit, a protestat și s-a descărcat la fel ca milioane de argentinieni care au urmărit cu sufletul la gură confruntarea.

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FOTO: Scaloni și Aimar, imaginile serii: „Par căsătoriți de 20 de ani😂”

Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 10, din pasa lui Messi, iar reacția băncii tehnice a fost explozivă. Staff-ul l-a felicita pe Walter Samuel, responsabilul cu fazele fixe, pentru gol.

În prelungiri, atunci când Julian Alvarez a reușit o fază spectaculoasă și a înscris golul care a adus Argentina în avantaj, Scaloni a rămas nemișcat câteva secunde, cu mâinile pe față, copleșit de emoție.

În tot acest timp ce „secunzii” Pablo Aimar și Roberto Ayala au reacționat exploziv, alergând și celebrând reușita.

Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1
Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1

Galerie foto (19 imagini)

Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1 Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1 Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1 Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1 Scaloni și Aimar, imaginile serii în Argentina - Elveția 3-1
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După golul lui Alvarez, Scaloni și Pablo Aimar au început imediat să discute despre aspectele tactice ale finalului de partidă.

În febra momentului, cu meciul încă în desfășurare și cu tensiunea la maximum, selecționerul a încercat chiar să îi ia carnetelul cu notițe lui Aimar, probabil pentru a verifica sau transmite anumite idei tactice.

Aimar însă nu a renunțat la el, iar schimbul dintre cei doi a devenit una dintre imaginile memorabile ale serii.

Un fan s-a amuzat pe X: „După golul lui Julián, ăștia doi nebuni au început să discute despre tactică; mă omoară cum Scalo vrea să pună mâna pe caiet, iar Pablo nu-l lasă, par căsătoriți de 20 de ani 😂”.

Câteva minute mai târziu, Argentina a închis definitiv meciul prin golul lui Lautaro Martinez, care a stabilit scorul final, 3-1.

Scaloni s-a îndreptat imediat către Aimar, cu care a împărtășit tensiunea ultimelor minute. „Secundul” său l-a ascultat zâmbind, aprobând din cap și lovindu-l ușor pe spate.

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