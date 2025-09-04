România sau Turcia? Mircea Lucescu, despre alegerea pe care trebuie să o facă  Umit Akdag: „Dacă nu simte că e român, nu-l chem”

Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit la conferința premergătoare meciurilor cu Canada și Cipru despre alegerea pe care trebuie s-o facă Umit Akdag (21 de ani).

Internaționalul român de tineret trebuie să se decidă pentru ce națională vrea să evolueze: România sau Turcia.

Akdag nu mai este eligibil pentru naționala U21 a României și nu a luat încă o decizie cu privire la țara pe care vrea să o reprezinte la seniori.

Mircea Lucescu, despre alegerea pe care trebuie s-o facă Akdag: „Trebuie să înțeleagă lucrul ăsta”

Selecționerul României a discutat la conferință despre fundașul cu dublă cetățenie: română și turcă.

„Nu pot să discut despre el pentru că nu cunosc situația. Am vorbit o singură dată când era la Toulouse. Discut doar despre jucătorii care sunt în momentul de față. Dacă își dorește să vină la echipa națională este binevenit, fără probleme.

Și dacă nu simte din prima că este român și că joacă pentru noi, atunci prefer să nu-l mai chem.

Când ești la echipa națională nu trebuie să te gândești la niciun fel de avantaj. E de ajuns prezența. Pentru că asta, până la urmă, va fi istoria lor. El trebuie să înțeleagă lucrurile astea și să ia deciziile cele mai bune”, a declarat Mircea Lucescu.

10 selecții pentru naționala U21 are Umit Akdag

România va juca cu Cipru marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, în cadrul grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

De asemenea, „tricolorii” vor juca un amical cu Canada vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00.

Andrei Vochin, despre Umit Akdag: „Dacă Turcia îl ofertează, probabil că va accepta”

Vochin, consilierul președintelui FRF, a explicat în iunie că Akdag ar putea lua o decizie asemănătoare cu cea a lui Raul Florucz, care a ales să reprezinte Austria.

„Aici e o problemă. Părinții lui sunt turci. El e crescut în România, a jucat aici, la FCSB. Dacă Turcia îl ofertează, probabil că va accepta.

Depinde și de evoluția lui ulterioară. Oferta noastră pentru el a fost făcută de multă vreme. Ca să fie convocat la echipa mare, trebuie să accepte. Cum a fost cazul lui Florucz, s-a discutat cu el”, a spus Andrei Vochin.

De asemenea, Ilie Dumitrescu a făcut un apel către Federația Română de Fotbal să depună toate eforturile pentru a-l convinge pe Umit Akdag să aleagă reprezentativa României în detrimentul selecționatei Turciei.

„ Aș face orice efort ca el să facă pasul. L-am văzut în două meciuri, mijlocaș central și fundaș central. Mi s-a părut foarte bun, are și o tehnică foarte bună”, a declarat Dumitrescu după încheierea EURO U21 din această vară.

Akdag nu cântă imnul, dar stă cu mâna la inimă. Nu știu dacă îl vom vedea la naționala mare. Sunați-l și întrebați-l. Daniel Pancu, selecționer România U21, în noiembrie 2024

În vara anului 2015, Akdag a plecat de la academia FCSB la cea a clubului Chelsea, acolo unde evoluat pentru mai bine de doi ani.

A urmat transferul la Alanyaspor, iar în august 2024 a fost împrumutat pentru un sezon la Toulouse, după care a ajuns înapoi la echipa turcă.

600.000 de euro valorează Umit Akdag, conform Transfermarkt

