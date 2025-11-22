Criza continuă la Liverpool Campioana Angliei, înfrântă la scor de neprezentare de penultima clasată în Premier League

Liverpool a fost înfrântă de Nottingham Forest, scor 0-3, în runda #12 din Premier League.

Rezultatul de pe Anfield vine la doar o etapă după eșecul sever cu Manchester City, scor identic, 0-3

Campioana sezonului trecut se află acum pe locul 11 în Premier League, cu doar 18 puncte acumulate. Liderul Arsenal are 26 și un meci mai puțin disputat.

Liverpool - Nottingham 0-3 . Campioana Angliei, înfrântă la scor de neprezentare

Liverpool a început mai bine partida în fața celor 60.000 de suporteri și a ratat o ocazie uriașă prin Mac Allister, care a trimis un șut periculos, care a fost însă respins. Gakpo și Salah au irosit alte ocazii importante

Contrar cursului jocului, Nottingham Forest a deschis scorul prin Murillo ('33). Fundașul brazilian a înscris după un corner respins greșit de elevii lui Arne Slot.

Jucătorii lui Sean Dyche au mai înscris o dată imediat după, prin Igor Jesus ('35), însă reușita a fost anulată pentru un henț.

Repriza a doua a confirmat dezastrul pentru Liverpool. Savona ('46) a dus scorul la 2-0, finalizând din careu după o centrare venită de la Neco Williams.

Gibbs-White ('78), unul dintre cei mai buni oameni ai oaspeților, a înscris pentru 3-0, stabilind un rezultat care a redus la tăcere tribunele de pe Anfield.

Jucătorii celor de la Nottingham au fost surprinși celebrând victoria importantă obținută în fața uneia dintre marile echipe din Premier League.

„Pădurarii”, care au început etapa pe penultimul loc, au părăsit zona roșie a clasamentului. Acum ocupă poziția 16, cu 12 puncte.

Pentru Liverpool situația se poate agrava. „Cormoranii” pot coborî chiar pe 12, dacă Everton o învinge Manchester United.

9 înfrângeri a suferit echipa lui Arne Slot în cele 19 meciuri disputate în acest sezon

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport