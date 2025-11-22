Alarmă la Rapid!  Titularul lui Gâlcă s-a accidentat înaintea duelului cu CFR Cluj: „Va efectua luni investigații medicale”

Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, s-a accidentat în timpul unui antrenament.

Stoperul va rata partida cu CFR Cluj, de duminică, de la ora 20:30. Meciul din etapa #17 a Ligii 1 va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu o zi înaintea meciului de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, giuleștenii au anunțat că Pașcanu va fi indisponibil.

Alexandru Pașcanu s-a accidentat înaintea duelului cu CFR Cluj

La începutul săptămânii viitoare, Rapid va afla de cât timp ar putea avea nevoie fundașul central pentru a se recupera.

„ Buletin medical» Din păcate, Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept.

Fundașul nostru va efectua luni investigații medicale suplimentare, în urma cărora vor fi stabilite conduita terapeutică și durata estimativă a perioadei de recuperare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”, a transmis Rapid București, pe pagina oficială de Facebook.

Pașcanu este unul dintre jucătorii de bază la Rapid, însă Constantin Gâlcă poate miza pe serviciile a altor patru fundași centrali: Leo Bolgado, Lars Kramer, Cristian Ignat și Denis Ciobotariu.

12 meciuri și 2 goluri a reușit Alexandru Pașcanu în actualul sezon

Rapid a primit și vești bune. Doi jucători au revenit la antrenamente

Giuleștenii au primit, în ultimele zile, și vești bune. Doi fotbaliști, care au fost accidentați, au revenit în programul de antrenament al echpei.

„Borza a început alergările, la fel și Drilon (n.r. Hazrollaj)”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Andrei Borza nu a mai evoluat într-un meci oficial de pe 29 august, de la victoria giuleștenilor cu UTA Arad, scor 2-0.

Fundașul stânga a fost accidentat la acțiunea echipei naționale din luna septembrie. Fotbalistul a ratat astfel și șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României.

Adus în această vară de Rapid, Drilon Hazrollaj a bifat ultimele minute la remiza cu FCSB 2-2, din 17 august.

Extrema dreapta din Kosovo a jucat doar în 5 meciuri pentru Rapid, însă nu a avut realizări notabile.

