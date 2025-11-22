Alarmă la Rapid!  Titularul lui Gâlcă s-a accidentat înaintea duelului cu CFR Cluj: „Va efectua luni investigații medicale”
Alexandru Pașcanu FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Alarmă la Rapid! Titularul lui Gâlcă s-a accidentat înaintea duelului cu CFR Cluj: „Va efectua luni investigații medicale”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 17:37
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 17:38
  • Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, s-a accidentat în timpul unui antrenament.
  • Stoperul va rata partida cu CFR Cluj, de duminică, de la ora 20:30. Meciul din etapa #17 a Ligii 1 va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu o zi înaintea meciului de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, giuleștenii au anunțat că Pașcanu va fi indisponibil.

Liga 1, etapa #17 LIVE de la ora 17:30, Oțelul - Farul »  Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, etapa #17 LIVE de la ora 17:30, Oțelul - Farul » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #17 LIVE de la ora 17:30, Oțelul - Farul »  Clasamentul actualizat

Alexandru Pașcanu s-a accidentat înaintea duelului cu CFR Cluj

La începutul săptămânii viitoare, Rapid va afla de cât timp ar putea avea nevoie fundașul central pentru a se recupera.

Buletin medical» Din păcate, Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept.

Fundașul nostru va efectua luni investigații medicale suplimentare, în urma cărora vor fi stabilite conduita terapeutică și durata estimativă a perioadei de recuperare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”, a transmis Rapid București, pe pagina oficială de Facebook.

Pașcanu este unul dintre jucătorii de bază la Rapid, însă Constantin Gâlcă poate miza pe serviciile a altor patru fundași centrali: Leo Bolgado, Lars Kramer, Cristian Ignat și Denis Ciobotariu.

12 meciuri
și 2 goluri a reușit Alexandru Pașcanu în actualul sezon

Rapid a primit și vești bune. Doi jucători au revenit la antrenamente

Giuleștenii au primit, în ultimele zile, și vești bune. Doi fotbaliști, care au fost accidentați, au revenit în programul de antrenament al echpei.

„Borza a început alergările, la fel și Drilon (n.r. Hazrollaj)”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Andrei Borza nu a mai evoluat într-un meci oficial de pe 29 august, de la victoria giuleștenilor cu UTA Arad, scor 2-0.

Fundașul stânga a fost accidentat la acțiunea echipei naționale din luna septembrie. Fotbalistul a ratat astfel și șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României.

Adus în această vară de Rapid, Drilon Hazrollaj a bifat ultimele minute la remiza cu FCSB 2-2, din 17 august.

Extrema dreapta din Kosovo a jucat doar în 5 meciuri pentru Rapid, însă nu a avut realizări notabile.

Citește și

Alex Maxim, gol în Turcia FOTO. Căpitanul lui Gaziantep a marcat într-o victorie mare a echipei sale
Stranieri
16:51
Alex Maxim, gol în Turcia FOTO. Căpitanul lui Gaziantep a marcat într-o victorie mare a echipei sale
Citește mai mult
Alex Maxim, gol în Turcia FOTO. Căpitanul lui Gaziantep a marcat într-o victorie mare a echipei sale
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final  nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
Campionatul Mondial
15:17
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
Citește mai mult
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final  nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
accidentare rapid alexandru pascanu superliga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Superliga
00:14
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Citește mai mult
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Campionate
22.11
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Citește mai mult
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Superliga
22.11
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Citește mai mult
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
10:20
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
09:59
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Nationala
22.11
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Citește mai mult
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Alte sporturi
22.11
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Citește mai mult
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Campionate
22.11
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Citește mai mult
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Special
22.11
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Citește mai mult
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 17 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share