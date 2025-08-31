Pera, conflict cu arbitrul FOTO. Decizia care l-a scos din sărite pe antrenor în prima etapă din Liga Florilor

Florentin Pera (45 de ani), antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, a intrat pe teren la finalul partidei cu Dunărea Brăila, scor 22-23, fiind foarte deranjat de o decizie luată de arbitru.

Pera, care este și selecționer al naționalei României, s-a întors pe banca celor de la Râmnicu Vâlcea la începutul lunii iulie. Mai pregătise echipa în perioada 2018-2021.

Florentin Pera a făcut scandal după Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea 23-22

Dunărea Brăila s-a aflat la conducere pe aproape întreaga durată a partidei din prima etapă a Ligii Florilor, iar cu un minut și jumătate înainte de final conducea cu 23-20.

SCM Râmnicu Vâlcea nu a renunțat la luptă, a reușit să se apropie la un singur gol pe tabelă și a avut ultimul atac al meciului.

Maidhof, care avea două adversare în față, a încercat să pătrundă și să arunce la poartă, însă arbitrul a dictat forțare. Și partida s-a terminat cu victoria celor de la Brăila.

Faza care l-a scos din sărite pe Florentin Pera (FOTO: captură Pro Arena)

Foarte nervos, Florentin Pera a intrat pe teren pentru a-i cere socoteală arbitrului. Ar fi vrut ca echipa sa să primească o aruncare de la 7 metri, acuzând că adversarele s-au apărat în semicerc.

Antrenorul grupării vâlcene a cerut explicații din partea mai multor oficiali, însă a fost până la urmă calmat de elevele sale, care l-au scos de pe teren.

Rezultatele înregistrate în prima etapă din Liga Florilor

Rapid București - CSM Slatina 25-26

Gloria Bistrița - HC Zalău 35-19

CSM București - Minaur Baia Mare 34-33

Corona Brașov - CSM Galați 40-20

SCM Craiova - CSM Târgu Jiu 27-26

Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea 23-22.

