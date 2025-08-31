Pera, conflict cu arbitrul FOTO. Decizia care l-a scos din sărite pe antrenor în prima etapă din Liga Florilor

- Florentin Pera (45 de ani), antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, a intrat pe teren la finalul partidei cu Dunărea Brăila, scor 22-23, fiind foarte deranjat de o decizie luată de arbitru.
Pera, care este și selecționer al naționalei României, s-a întors pe banca celor de la Râmnicu Vâlcea la începutul lunii iulie. Mai pregătise echipa în perioada 2018-2021.
Florentin Pera a făcut scandal după Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea 23-22
Dunărea Brăila s-a aflat la conducere pe aproape întreaga durată a partidei din prima etapă a Ligii Florilor, iar cu un minut și jumătate înainte de final conducea cu 23-20.
SCM Râmnicu Vâlcea nu a renunțat la luptă, a reușit să se apropie la un singur gol pe tabelă și a avut ultimul atac al meciului.
Maidhof, care avea două adversare în față, a încercat să pătrundă și să arunce la poartă, însă arbitrul a dictat forțare. Și partida s-a terminat cu victoria celor de la Brăila.
Foarte nervos, Florentin Pera a intrat pe teren pentru a-i cere socoteală arbitrului. Ar fi vrut ca echipa sa să primească o aruncare de la 7 metri, acuzând că adversarele s-au apărat în semicerc.
Antrenorul grupării vâlcene a cerut explicații din partea mai multor oficiali, însă a fost până la urmă calmat de elevele sale, care l-au scos de pe teren.
Rezultatele înregistrate în prima etapă din Liga Florilor
- Rapid București - CSM Slatina 25-26
- Gloria Bistrița - HC Zalău 35-19
- CSM București - Minaur Baia Mare 34-33
- Corona Brașov - CSM Galați 40-20
- SCM Craiova - CSM Târgu Jiu 27-26
- Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea 23-22.