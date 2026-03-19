Președintele FRF, Răzvan Burleanu, alături de fotbalistele din echipa națională a României (foto: FRF)
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați

alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 18:23
  • Chiar dacă FRF promovează fotbalul feminin și susține implicarea femeilor prin programe și conferințe dedicate, acestea nu au ajuns încă în poziții decizionale în cadrul Comitetului Executiv ales pentru perioada 2026-2030.

Alegerile de la Federația Română de Fotbal de miercuri, 18 martie, au produs o realitate evidentă: nici măcar o femeie nu se regăsește în structurile de conducere alese.

Fără femei în Comitetul Executiv al FRF. Toate funcțiile, ocupate de bărbați

Mai mult, pe lista candidaților validați nu a existat nicio candidatură feminină. Toate funcțiile au fost disputate exclusiv de bărbați.

În fruntea federației rămâne Răzvan Burleanu, reales fără emoții, într-un context în care discursul oficial al FRF din ultimii ani a mizat constant pe dezvoltarea fotbalului feminin și pe creșterea implicării femeilor în sport.

Lista candidaților confirmați pentru Adunarea Generală spune totul:

  • Președinte: Răzvan Burleanu, Ilie Ștefan Drăgan (candidat respins: Sorin-Victor Răducanu)
  • Vicepreședinte (AJF/fotbal amator): Ioan Octavian Goga, Cristian Petrean
  • Liga 1: Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar, Andrei Cristian Nicolescu
  • Liga 2: Bogdan Bălănescu, Cristian Tănase
  • Liga 3: Valentin Mihai Dăscălescu, Florea Spînu
  • Fotbal feminin: Alexandru Alin Cioban
  • Futsal: Dorin Petru Cristian Vornicu, Auraș Brașoveanu
  • Juniori: Cătălin Sebastian Cighir, Ilie Ștefan Drăgan
labels.photo-gallery

Răzvan Burleanu: „Fotbalul feminin se află pe un trend ascendent”

Situația contrastează puternic cu mesajele promovate de Răzvan Burleanu în ultima perioadă. La începutul lunii februarie, acesta sublinia dezvoltarea „exponențială” a fotbalului feminin, iar în același registru, FRF promovează și programul „Femei în Fotbal”, axat pe formare, mentorat și creșterea vizibilității femeilor în sport.

„Fotbalul feminin, în primul rând, se află pe un trend ascendent de la an la an și am putea spune că este sportul care cunoaște în România, dar și la nivel internațional, o creștere exponențială.

În România, în urmă cu 12 ani erau doar 300 de fete și femei care jucau fotbal. Astăzi, doar în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, sunt peste 11.000 de fete care joacă fotbal.

Iar la nivel național, în toate competițiile de grassroots, mai adăugăm peste 110.000 de fete și femei care joacă fotbal.

De la un an la altul am asistat la o creștere a bugetelor cluburilor din Superliga feminină. Dacă în urmă cu 5 ani de zile bugetul în medie al unui club de fotbal feminin din Superliga era de 80.000 de euro, în momentul de față asistăm la bugete în medie de peste 320.000 de euro.

E o creștere exponențială pe care nu o mai regăsești la niciun alt sport și, bineînțeles, nici în fotbalul masculin”, anunța Răzvan Burleanu, citat de Agerpres, cu ocazia lansării strategiei comerciale a Superligii feminine de fotbal.

Teodora Albon, președinta AJF Cluj: „Probabil nu a venit momentul pentru o femeie în conducerea FRF”

Teodora Albon (48 de ani), președinta AJF Cluj, una dintre cele mai influente femei din fotbalul românesc, a oferit o explicație nuanțată pentru GOLAZO.ro pentru absența totală a femeilor din Comitetul Executiv al FRF.

„Probabil că nu a venit momentul ca o femeie să fie în structurile de conducere ale FRF. Eu personal nu am fost interesată de postul de vicepreședinte al FRF. Din ce știu, în acest moment sunt numai domni președinți de cluburi.

FRF încurajează însă fotbalul feminin și implicarea femeilor în funcții de conducere. Eu sunt la al doilea mandat ca președinte AJF Cluj și pot spune că am avut susținerea Federației Române de Fotbal, ceea ce confirmă că și o femeie poate avea un rol important în structuri.

Sunt, de altfel, multe femei implicate în fenomen și care lucrează în Federație, iar cu siguranță vor apărea și la nivel de conducere în viitor.

În acest moment sunt concentrată pe proiectele mele de la AJF, sunt observator internațional și mentor la UEFA.

Federația poate avea anumite probleme, dar încurajează și susține dezvoltarea fotbalului feminin și implicarea femeilor.

Eu pot confirma că am avut sprijin în toate acțiunile și proiectele mele și am fost încurajată să merg mai departe, chiar și atunci când apar provocări. Oricât de călită ai fi, nu e niciodată ușor când te confrunți cu situații specifice acestui mediu”, a precizat Teodora Albon pentru GOLAZO.ro

labels.photo-gallery

Ce, ne conduce o muiere?

Fosta jucătoare a naționalei României și arbitră FIFA, Teodora Albon a povestit la prima conferință dedicată femeilor din fotbal, organizată de Academia Națională de Fotbal, despre provocările cu care s-a confruntat.

„Prin toate etapele mele, ca sportivă, ca persoană implicată în fotbal, cred că mentalitatea a fost cel mai mare impediment.

Inclusiv acum, în poziția de președintă a Asociației Județene de Fotbal Cluj, lucrăm cu oameni din mediul rural, unde se merge încă mult pe tradițional, pe fotbalul e al bărbaților, am auzit inclusiv: «Ce, ne conduce o muiere?».

A trebuit să mă lupt mult cu asta. Acum e mai usor, pentru că vin generațile tinere, cei mai tineri acceptă, deja s-au obișnuit cu prezența noastră în fotbal și suntem apreciate la un alt nivel”, a precizat Teodora Albon, citată de Povești din Sport.

Erau doar bărbați acolo, acum cred că sunt 10 doamne și domnișoare, din cei 30 de membri ai staffului, și m-am luptat foarte mult cu mentalitatea lor. Îmi erau contestate toate deciziile, mi se spunea de fiecare dată: în fotbal nu se face așa. Până când le-am demonstrat că principiile de business sunt aceleași, se aplică și în fotbal și nu e nimic diferit. Și poți să reușești și ca femeie în partea administrativă. Andra Zăvăleanu, manager Academia Viitorul Cluj (Povești din Sport)

Componența Comitetului Executiv al FRF, după alegerile din 18 martie

Președintele FRF

  • Răzvan Burleanu (41 de ani)

Prim vicepreședintele FRF - președintele LPF

  • Gino Iorgulescu (69 de ani) - președinte LPF

Vicepreședintele FRF - reprezentant al fotbalului amator

  • Cristian Petrean (45 de ani) - NOU / președinte AJF Hunedoara

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 1 (2 locuri)

  • Valeriu Argăseală (70 de ani) - FCSB
  • Alexandru Meszar (55 de ani) - UTA

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2 (2 locuri)

  • Bogdan Bălănescu (50 de ani) - FC Voluntari
  • Cristian Tănase (50 de ani) - Concordia Chiajna

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3 (2 locuri)

  • Mihai Dăscălescu (49 de ani) - Alba Iulia
  • Florea Spînu (58 de ani) - CSO Filiași

Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori

  • Cătălin Cighir (51 de ani) - director LPS Buzău

Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin

  • Alin Ciobanu (56 de ani) - președinte Olimpia Cluj

Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală

  • Cristian Vornicu (55 de ani) - președinte Futsal Ceahlăul Piatra Neamț

Președintele Comisiei Tehnice FRF

  • Mihai Stoichiță (71 de ani)

Președintele CCA

  • Kyros Vassaras (60 de ani)

Președintele sindicatului fotbaliștilor

  • Emilian Hulubei (47 de ani)

Femei puternice în fotbalul internațional

În contrast cu un Comitet Executiv FRF exclusiv masculin, realitatea internațională arată cu totul altfel:

  • Anglia: Federația Engleză de Fotbal este condusă de o femeie, Debbie Hewitt (62 de ani), care ocupă funcția de președinte din 2021.
  • Norvegia: În fruntea federației se află, din 2022, Lise Klaveness (44 de ani), o voce critică și respectată care a ajuns până în Comitetul Executiv al UEFA.
  • Islanda: Este un model de leadership feminin, având-o pe Vanda Sigurgeirsdottir ca președinte și pe Klara Bjartmarz ca Secretar General UEFA.
  • Belgia: Pascale Van Damme este prima femeie președinte din istoria federației belgiene, ocupând și un loc în Consiliul FIFA.
  • Franța: Florence Hardouin, director general al Federației Franceze de Fotbal și membră a Comitetului Executiv UEFA.
  • Germania: Heike Ullrich este secretar general și membră a conducerii DFB.
  • SUA: Federația este condusă de Cindy Parlow Cone, fostă mare jucătoare, care a promovat activ egalitatea salarială FIFA Council.
  • UEFA: Și-a reformat statutul pentru a garanta prezența a cel puțin două femei în conducerea sa supremă (Laura McAllister, 61 de ani, fiind actualul vicepreședinte).
  • Consiliul FIFA: Forul din care face parte și Răzvan Burleanu include femei din toate continentele, precum Sonia Fulford (Insulele Turks și Caicos), Johanna Wood (Noua Zeelandă) sau Kanya Keomany (Laos).

