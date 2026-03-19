Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine

Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu UTA Arad și a vorbit inclusiv despre situația lui Syiabonga Ngezana (28 de ani), jucător absent de aproape două luni din echipă.

Noul tehnician de la FCSB a transmis că situația medicală a jucătorului sud-african s-a mai îmbunătățit, iar acesta ar putea fi disponibil pentru ultimele partide ale sezonului.

Mirel Rădoi: „Ngezana va intra la antrenamente normale”

Deși situația lui Ngezana era mult mai dificilă în urmă cu 3 săptămâni, Rădoi a transmis că de săptămâna viitoare se va antrena normal, având speranțe inclusiv pentru prezența la CM 2026.

„A făcut antrenamente separat, a făcut 3 antrenamente integrate cu noi. N-a făcut tot ceea ce înseamnă dinamică și intensitate în jocuri pe teren redus. De luni-marți va intra la antrenamente normale.

Până acum nu a resimțit dureri. Sperăm să fie așa până la final de sezon și să meargă după la Campionatul Mondial. E posibil să n-aibă nevoie de operație, pentru că până acum nu s-a plâns de dureri. Poate după Mondial”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.

FOTO. Golul marcat de Ngezana în FCSB - Feyenoord 4-3

MM Stoica anunțase că Ngezana nu va mai juca în acest sezon

Mihai Stoica era convins că participarea lui Ngezana la CM 2026 este compromisă și că singura variantă este operația în cel mai scurt timp.

„Ngezana trage de timp. Tot speră să scape de operație. Lucrurile n-au cum să meargă spre bine la el. Dacă nu înțelege, noi nu putem să-l obligăm să se opereze. Când se va antrena și nu se va mai feri de contacte, probabil că i se va bloca piciorul și va ajunge la operație. Pierde timp.

Dacă mă întrebi pe mine, prezența lui la Mondial e compromisă total. El nu va putea să joace. I-am explicat foarte clar, el nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează. Este decizia pe care a luat-o el. El are o leziune de menisc și nu poate fi reparată antrenându-te la sală, pentru că la un moment dat meniscul se rupe.

I-a explicat staff-ul medical și nu numai. Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am explicat că are o vârstă, nu s-a accidentat niciodată, e normal să fie reținut, dar nu are nicio șansă. Ce pot să fac?”, declara Stoica, în urma cu câteva săptămâni.

