Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia

Liviu Ciobotariu (55 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Petrolul din septembrie 2025, se află în negocieri cu o națională din Asia. Despre cine este vorba, mai jos.

Nu ar fi pentru prima dată când Ciobotariu pregătește o națională pe continentul asiatic. Acesta a mai pregătit Libanul timp de un an.

Ultimul angajament al lui Liviu Ciobotariu a fost la Petrolul, în perioada iunie - septembrie 2025, timp în care i-a pregătit pe „lupii galbeni” în 10 partide.

Liviu Ciobotariu, negocieri cu naționala din Bangladesh

La finalul acestei luni, naționala din Bangladesh a rămas fără selecționer după plecarea lui Javier Cabrera, care a ocupat această funcție timp de 4 ani, din ianuarie 2022.

În ultimele zile, s-a vorbit despre posibilitatea ca Liviu Ciobotariu să devină noul selecționer al naționalei asiatice.

Antrenorul a confirmat această informație pentru GOLAZO.ro: „Sunt în negocieri cu ei”.

În acest moment, lotul naționalei Bangladeshului este cotat la 7,7 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Cel mai valoros jucător este mijlocașul defensiv Hamza Choudhury (28 de ani), jucătorul lui Leicester, cotat la 5 milioane de euro.

Liviu Ciobotariu a mai antrenat în Asia

Nu ar fi pentru prima dată când Liviu Ciobotariu antrenează în Asia. Acesta a mai pregătit naționala Libanului, în perioada iunie 2019 - iunie 2020.

A bifat 9 meciuri pe banca reprezentativei asiatice și a reușit să o califice până în runda a treia din calificările pentru Campionatul Mondial din 2022.

De-a lungul carierei sale, Ciobotariu le-a mai pregătit pe Dinamo, CSMS Iași, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, Al-Faisaly, Al-Tai, FC Botoșani, Hermannstadt, Voluntari și Sepsi.

A reușit să câștige Supercupa României alături de Sepsi, în sezonul 2023/2024.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport