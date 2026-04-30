Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat demararea unor discuții cu mediul privat privind viitorul echipei de fotbal Steaua București.

Miruță vorbește despre pași concreți pentru revenirea „militarilor” în prima ligă într-o postare publicată azi pe contul său de Facebook.

Radu Miruță, vești excelente pentru CSA Steaua

„Drumul echipei de fotbal Steaua București înspre prima ligă, cu investitori privați, continuă cu pași concreți. Am deschis ieri după masă seria de discuții cu mediul privat, cu un obiectiv clar: viitorul echipei de fotbal Steaua București”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, interesul din partea investitorilor este mare, iar premisele unei colaborări sunt favorabile:

„Există interes real. Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect”.

Miruță a precizat că, deocamdată, identitatea investitorilor rămâne confidențială:

„Nu voi da, deocamdată, nume pentru că este o solicitare a celor implicați până acum și o respect. Dar pot spune un lucru fără echivoc: există investitori care au declarat astăzi că sunt dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe”.

„Steaua să ajungă acolo unde îi este locul prin merit sportiv”

Miruță atrage atenția însă asupra blocajelor existente la Clubul Sportiv al Armatei: „CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri. Este momentul să iasă din acest cerc și să meargă înainte”.

Ministrul nu a uitat de problemele administrative: „Am vorbit recent despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatei și despre măsurile luate.

Rămân consecvent: fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare. În sport, aceste rezultate trebuie să se vadă: pe teren, dar și în modul în care este administrat clubul”.

Îmi doresc ca Steaua să ajungă acolo unde îi este locul prin merit sportiv, nu prin blocaje administrative. Radu Miruță, ministrul Apărării

Ministrul a recunoscut existența unor dificultăți în procesul de promovare: „Da, există complicații istorice. Dar există și soluții. Nu sunt simple, dar sunt reale.

Profesionalizarea unei secții sportive finanțate majoritar din bani publici nu se face peste noapte. Dar nici nu este imposibilă, dacă există voință și un plan clar. Astăzi, această fereastră este deschisă”.

Prima rundă de negocieri se încheie săptămâna viitoare

Totodată, Miruță a lansat un apel către potențialii parteneri:

„Îi invit, în continuare, pe toți cei care vor să își lege numele de un brand care înseamnă istorie, performanță și identitate să vină la discuții. Noi am început. Și îi asigur pe toți cei interesați că vor găsi corectitudine, transparență și un partener serios”.

În final, ministrul a oferit și un orizont de timp pentru următoarele etape:

„Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții cu cei care au manifestat interesul până acum, după care să analizăm condițiile de parteneriat transmise oficial pe adresa ministerului”.

