FIFA ar crea mari probleme în Spania  Ce s-ar întâmpla dacă ar fi introdusă acum regula U21 în La Liga » Barcelona, cea mai avantajată

Noua regulă analizată de Consiliul FIFA ar putea să le pună probleme serioase cluburilor din La Liga, dacă va fi aplicată.

Barcelona ar fi avantajată dacă regula ar intra în vigoare chiar acum. Ce echipe ar trebui să facă schimbări majore de lot, mai jos în articol.

Toate cluburile ar putea fi obligate să aibă mereu pe teren cel puțin un jucător U20 sau U21 crescut în propria academie.

Propunerea va fi analizată împreună cu părțile implicate, iar o formă finală ar urma să fie prezentată Consiliului FIFA anul viitor.

Scopul măsurii este de a încuraja cluburile să investească mai mult în tineri, nu doar ca strategie, ci să le ofere acestora minute reale în competiții.

Ce echipe din La Liga nu ar îndeplini acum regula analizată de FIFA

Dacă noua regulă analizată de Consiliul FIFA ar fi introdusă în acest weekend, atunci Barcelona ar fi cea mai avantajată, scrie marca.com.

Catalanii sunt cunoscuți pentru celebra lor academie, La Masia, care a lansat, de-a lungul anilor, mulți fotbaliști pe prima scenă a fotbalului mondial, precum Lionel Messi, Lamine Yamal, Dani Olmo sau Alejandro Balde.

Barcelona deja se bazează pe jucători U21 în primul „11”, care sunt crescuți în propria academie. Hansi Flick are numeroase opțiuni, precum Pau Cubarsi (19 ani), Lamine Yamal, Marc Bernal (ambii 18 ani) sau Gavi (21 de ani).

Câte minute au bifat acești jucători în acest sezon din La Liga:

Cubarsi: 2.464 minute (28 de meciuri, un gol)

Yamal: 2.270 minute (28 de meciuri, 16 goluri, 12 pase de gol)

Bernal: 527 de minute (17 meciuri, 2 goluri, o pasă de gol)

Gavi: 255 de minute (7 meciuri)

În schimb, marea rivală Real Madrid nu stă la fel de bine ca Barcelona la capitolul jucătorilor tineri crescuți în academie care sunt folosiți în echipa de start.

Singura soluție pentru „galactici” este mijlocașul Thiago Pitarch (18 ani), care a strâns 364 de minute pentru Real Madrid în acest sezon din Spania.

Gonzalo Garcia, atacant crescut în academia Realului, nu se mai încadrează în regula analizată de FIFA pentru că a împlinit recent 22 de ani.

Villarreal și Atletico ar respecta regula

„Submarinul galben” ar repecta regula U21 analizată de FIFA fără probleme. Fundașul Pau Navarro (21 de ani) și atacantul Hugo Lopez (19 ani) sunt crescuți în academia clubului.

Navarro a strâns 1.666 de minute în acest sezon pentru Villarreal, în timp ce Lopez a bifat doar 55 de minute pe teren.

Și Atletico Madrid stă bine la capitolul tinerilor jucători produși în propria academie. Este vorba de fundașii Julio Diaz (21 de ani) și Javier Bonar (20 de ani), care au bifat apariții în La Liga în actuala stagiune.

Celelalte echipe din prima divizie spaniolă care s-ar încadra în noua regulă:

Real Betis : Angel Ortiz (21 de ani) și Pablo Garcia (19 ani)

: Angel Ortiz (21 de ani) și Pablo Garcia (19 ani) Celta Vigo : Fer Lopez (21 de ani, împrumutat de la Wolverhampton, dar crescut în propria academie) și Jones El Abdellaoui (20 de ani)

: Fer Lopez (21 de ani, împrumutat de la Wolverhampton, dar crescut în propria academie) și Jones El Abdellaoui (20 de ani) Real Sociedad : Jon Martin (19 ani)

: Jon Martin (19 ani) Osasuna : Asier Osambela (21 de ani) și Inigo Arguibide (21 de ani)

: Asier Osambela (21 de ani) și Inigo Arguibide (21 de ani) Athletic Bilbao : Selton Sanchez (19 ani)

: Selton Sanchez (19 ani) Rayo Vallecano : Samu Becerra (19 ani)

: Samu Becerra (19 ani) Elche : Adam Boayar (20 de ani)

: Adam Boayar (20 de ani) Girona : Joel Roca (20 de ani)

: Joel Roca (20 de ani) Sevilla : Manu Bueno (21 de ani)

: Manu Bueno (21 de ani) Levante : Carlos Espi și Kareem Tunde (ambii 20 de ani)

: Carlos Espi și Kareem Tunde (ambii 20 de ani) Real Oviedo: Pablo Agudin (18 ani)

Totuși, există câteva cluburi care nu utilizează tineri jucători crescuți în propriile academii. Este vorba este Mallorca, Alaves, Espanyol, Valencia și Getafe.

În România, regula U21 există din sezonul 2016-2017. A fost introdusă de FRF în Liga 1 și obligă echipele să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător U21.

Citește și

