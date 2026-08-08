Rămâne Coelho la U Craiova? Mario Felgueiras, după rezultatele slabe din ultimele meciuri europene: „Încercăm să fim raționali”

Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Filipe Coelho, după valul de critici primite de tehnicianul portughez.

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Antrenorul campioanei a fost contestat după rezultatele modeste din utimele meciuri europene, dar mai ales după declarațiile de la finalul meciului cu Levski, scor 2-2, când a susținut că eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor nu este un dezastru.

Mario Felgueiras: „Noi suntem foarte fericiți cu Filipe”

Acum, oficialul oltenilor a transmis că relația clubului cu Filipe Coelho este una bună și nu se pune probleme unei despărțiri.

„Nu, pentru mine Coelho este același antrenor care a fost și anul trecut. Eu nu judec antrenorii. Știu că pentru unii, pentru presă, contează rezultatele.

Întotdeauna, noi încercăm să fim raționali, să nu luăm deciziile doar pentru că presa scrie ceva. Noi suntem foarte fericiți cu Filipe, iar el se simte bine la club. Stăm împreună.

A fost un rezultat, joi, o remiză. Bineînțeles că noi ne doream să câștigăm, așa cum ne-am dorit și cu Levski, cum am făcut cu echipa din Belarus (n.r. - cu Vitebsk)”, a declarat Felgueiras, potrivit fanatik.ro.

Cât despre criticile primite de antrenor în legătură cu alcătuirea primului 11 în aceste meciuri europene, Felgueiras a transmis:

„Eu cred că cel mai potrivit om să aleagă primul 11 este antrenorul echipei. El stă cu jucătorii în fiecare zi. (…).

Aici, la clubul nostru, antrenorul e persoana potrivită să aleagă. Din afară putem spune ce dorim”, a mai spus oficialul oltenilor.

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