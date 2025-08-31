Dinamo - Hermannstadt 2-0. Marius Măldărășanu a oferit primele reacții după un nou eșec în Liga 1.

Antrenorul sibienilor a fost foarte dezamăgit de jocul și atitudinea elevilor săi din partida de sâmbătă seara.

Hermannstadt rămâne cu doar 7 puncte după primele 8 etape din acest sezon, reușind doar o singură victorie în Liga 1.

Dinamo - Hermannstadt 2-0 . Marius Măldărășanu: „ Mi-a fost rușine că sunt antrenor”

„Două reprize total diferite, în prima am arătat bine. Am zis la început că știm ce avem în față, sunt foarte dinamici, nu le-am dat șanse să ajungă la finalizare, doar o singură dată la Cîrjan.

Nu e prima dată când ratăm cu seninătate ocazii. Au o echipă care te poate taxa și asta s-a și întâmplat. Apoi, în repriza a doua, faze fixe… Care pot face diferența. 1-0 exact în începutul reprizei.

În a doua repriză mi-a fost rușine că sunt antrenor, dacă aveam o groapă, mă băgam în ea.

Aceeași situație ca în meciul cu FCSB, 2-0 și apoi am căzut total. Voiam să văd reacția, chiar dacă am pierdut. Ține mult de încredere, pe care noi n-am avut în a doua repriză.

Am avut reacție chiar și când am fost conduși cu 2-0 în finala Cupei. Trebuie să speri până la capăt, poate dai gol în minutul 85 și reintri în joc.

Mereu am fost antrenorul care le-a dat încredere, am avut momente mai grele decât cel din seara asta, dar nu poți să aștepți să ai 1-0, 2-0 când noi ratăm atât. Iar încrederea se pierde odată cu înfrângerile.

Trebuie să trecem peste dușul ăsta rece și să jucăm până la capăt cu orice adversar, pentru că vom avea adversari grei în continuare”, a spus Măldărășanu după meci, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Kennedy Boateng

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport