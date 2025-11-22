Los Angeles Lakers i-a concediat pe Joey (41 de ani) și Jesse Buss (37 de ani) din funcțiile pe care le ocupau în conducerea clubului.

Deși sunt acționari minoritari la clubul american, cei doi au fost și scouteri ai echipei în ultimii zece ani.

Tatăl lor, Jerry Buss, care a murit în 2013, a cumpărat clubul Los Angeles Lakers și arena The Forum de la Jack Kent Cooke în 1979, pentru 67,5 milioane de dolari.

Copiii fostului patron al lui Lakers au fost concediați

Joey (vicepreședintele departamentului de cercetare și dezvoltare) și Jesse Buss (asistentul directorului general), care au fost și scouteri ai clubului, au fost concediați de Los Angeles Lakers, anunță marca.com.

Această decizie a fost luată pentru că formația americană își reorganizează departamentul de operațiuni de baschet, conducerea concediind o mare parte din departamentul de scouteri.

Joey și Jesse Buss au oferit și o primă reacție după decizia clubului:

„Ne simțim extrem de onorați că am făcut parte din această organizație în ultimele 20 de sezoane. Mulțumim fanilor Lakers pentru că ne-au primit familia cu brațele deschise în fiecare etapă a călătoriei noastre.

Ne-am fi dorit ca lucrurile să fi fost diferite în ceea ce privește modul în care s-a încheiat etapa noastră alături de echipă.

În momente ca acestea, ne-am dori să-l putem întreba pe tatăl nostru (n.r. - Jerry Buss) ce părere ar avea despre toate acestea… El își dorea ca eu și Joey să conducem echipa într-o bună zi”, au declarat Joey și Jesse Buss pentru canalul ESPN, potrivit sursei citate.

Cu toate că au fost concediați, Joey și Jesse își vor păstra calitatea de acționari minoritari la Lakers.

Sora lor, Jeanie Buss, va rămâne guvernatoarea echipei Lakers pentru următorii cinci ani, cel puțin, potrivit thescore.com.

Miliardarul Mark Walter, al cărui grup de investiții TWG Global deține echipele Los Angeles Dodgers și Los Angeles Sparks din WNBA, a finalizat în octombrie achiziția pachetului majoritar de acțiuni al echipei Lakers.

El deținea o parte minoritară din echipa NBA încă din 2021. Întreaga tranzacție a fost evaluată la 10 miliarde de dolari.

În acest sezon, Los Angeles Lakers ocupă locul 3 în Conferința de Vest din NBA după 15 meciuri.

