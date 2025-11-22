Becali și Stoica, pedepsiți de UEFA Măsurile luate de forul continental față de cei doi oficiali de la FCSB » De la ce a pornit totul

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, au fost sancționați de Comisia de Disciplină a UEFA .

. Hotărârea vine ca urmare a evenimentelor petrecute în timpul și după meciul FCSB - Aberdeen 3-0, din play-off-ul Europa League, disputat pe 28 august.

Gigi Becali și Mihai Stoica au asistat împreună la meciul de pe Arena Națională.

Aproape de finalul partidei, ce le-a adus celor de la FCSB calificarea pentru al doilea an consecutiv în grupa XXL a Europa League, latifundiarul din Pipera s-a dezlănțuit și a început să ofere autografe suporterilor prezenți în apropierea sa.

UEFA i-a sancționat pe Gigi Becali și Mihai Stoica

Becali și-a continuat show-ul și la ieșirea din stadion, când a ales să se urce pe mașină în stilul său caracteristic.

UEFA a considerat că patronul celor de la FCSB și Mihai Stoica se fac vinovați de „încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv”, motiv pentru care au fost suspendați câte un meci din competițiile europene.

Cu toate acestea, pedepsele sunt cu suspendare. Acestea vor intra în vigoare doar dacă cei doi oficiali ai campioanei vor recidiva în următorii doi ani.

Pasaj din decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul UEFA

FCSB, amendată și pedepsită pentru scandări rasiste după meciul cu Aberdeen

Campioana României s-a ales cu o amendă de 44.000 de euro și cu inelul 1 al galeriei închis, la meciul cu Young Boys Berna, în urma scandărilor rasiste de la finalul meciului cu Aberdeen.

Decizia UEFA a venit în urma raportului făcut de reprezentatul din partea FARE (Fotbalul împotriva rasismului în Europa), lucru ce l-a scos din minți pe Mihai Stoica.

„Reprezentantul FARE - ca de obicei - a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit.

Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.

Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct.

Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de echipa asta.

Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, scria Mihai Stoica la acel moment pe Facebook.

