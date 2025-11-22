„O mare tâmpenie!” Încă un oficial din Liga 1 se opune „Ordinului Novak”: „Dacă politicul a ajuns să facă asta, avem o problemă”
Mihai Rotaru
Superliga

„O mare tâmpenie!” Încă un oficial din Liga 1 se opune „Ordinului Novak”: „Dacă politicul a ajuns să facă asta, avem o problemă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 11:04
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 11:14
  • Mihai Rotaru a comentat și el adoptarea „Ordinului Novak”, care urmează să fie integrat în Legea Sportului.
  • Noua reglementare le va impune cluburilor sportive să utilizeze cel puțin 40% sportivi români în sporturile de echipă, din sezonul viitor.

Noua lege a trecut miercuri de Camera Deputaților, iar Rapid și Oțelul Galați au fost primele cluburi care s-au opus noii reglementări, prin președinții acestora, urmate de Dinamo, prin Andrei Nicolescu.

Scandal uriaș la meciul lui Reghecampf  FOTO+VIDEO. Victoria românului din Liga Campionilor Africii, umbrită de o bătaie generală
Citește și
Scandal uriaș la meciul lui Reghecampf FOTO+VIDEO. Victoria românului din Liga Campionilor Africii, umbrită de o bătaie generală
Citește mai mult
Scandal uriaș la meciul lui Reghecampf  FOTO+VIDEO. Victoria românului din Liga Campionilor Africii, umbrită de o bătaie generală

Mihai Rotaru: „Nu veni tu să ne spui cum să ne facem echipele”

Acum, după victoria cu FC Argeș, 2-1, Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei, a contestat și el dur noua mișcare legislativă.

„O mare tâmpenie. Noi suntem societăți comerciale care avem ca principal scop urmărirea profitului. OK, activăm în sport și este altceva. Dar lasă-ne să ne batem cu aceleași arme. Nu veni tu să îmi impui, nu veni tu să îmi îngrădești. Pentru că ei, pesemne, asimilează echipele de fotbal, cluburile, cu cele afiliate primăriilor. OK, acolo poți să faci ce vrei. Dar noi, care jucăm în Europa, care suntem societăți pe acțiuni, nu ne spune tu ce să facem, cum să investim și cum să ne construim noi echipele.

Dacă politicul a ajuns să spună care trebuie să fie structura unei echipe de fotbal, avem o problemă. Sunt convins că vor trimite înapoi legea la reexaminare în primă fază și acolo societatea trebuie să tragă un semnal de alarmă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă.

Nu cred că această lege poate fi aplicabilă. Să nu uităm că au trecut peste 20 de ani de când Uniunea Europeană a dat în cap FIFA vis-a-vis de ceea ce înseamnă îngrădirea drepturilor la muncă în Uniunea Europeană. Atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană, această lege nu are cum să funcționeze în România”, a spus Rotaru, la Prima Sport.

Universitatea Craiova este unul dintre cluburile din Liga 1 cu una dintre cele mai mari ponderi de jucători străini în lot: Romanchuk, Isenko, Anzor, Etim sau Nsimba fiind doar câteva exemple, toți oameni de bază în echipă.

Ce prevede noua lege

Noua modificare va obliga cluburile din toate sporturile de echipă să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, atât la nivel de juniori, dar și la seniori.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei!, potrivit proiectului de lege.

Citește și

Liga 1, etapa #17 LIVE de la ora 17:30, Oțelul - Farul »  Clasamentul actualizat
Superliga
09:02
Liga 1, etapa #17 LIVE de la ora 17:30, Oțelul - Farul » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #17 LIVE de la ora 17:30, Oțelul - Farul »  Clasamentul actualizat
„Nu poți să mai faci asta!” Ilie Dumitrescu a analizat debutul antrenorului Filipe Coelho la U Craiova
Superliga
09:31
„Nu poți să mai faci asta!” Ilie Dumitrescu a analizat debutul antrenorului Filipe Coelho la U Craiova
Citește mai mult
„Nu poți să mai faci asta!” Ilie Dumitrescu a analizat debutul antrenorului Filipe Coelho la U Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Universitatea Craiova liga 1 mihai rotaru ordinul novak
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Superliga
00:14
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Citește mai mult
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Campionate
22.11
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Citește mai mult
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Superliga
22.11
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Citește mai mult
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
10:20
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
09:59
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Nationala
22.11
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Citește mai mult
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Alte sporturi
22.11
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Citește mai mult
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Campionate
22.11
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Citește mai mult
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Special
22.11
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Citește mai mult
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 17 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share