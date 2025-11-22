„O mare tâmpenie!” Încă un oficial din Liga 1 se opune „Ordinului Novak”: „Dacă politicul a ajuns să facă asta, avem o problemă”

Mihai Rotaru a comentat și el adoptarea „Ordinului Novak”, care urmează să fie integrat în Legea Sportului.

Noua reglementare le va impune cluburilor sportive să utilizeze cel puțin 40% sportivi români în sporturile de echipă, din sezonul viitor.

Noua lege a trecut miercuri de Camera Deputaților, iar Rapid și Oțelul Galați au fost primele cluburi care s-au opus noii reglementări, prin președinții acestora, urmate de Dinamo, prin Andrei Nicolescu.

Mihai Rotaru: „Nu veni tu să ne spui cum să ne facem echipele”

Acum, după victoria cu FC Argeș, 2-1, Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei, a contestat și el dur noua mișcare legislativă.

„O mare tâmpenie. Noi suntem societăți comerciale care avem ca principal scop urmărirea profitului. OK, activăm în sport și este altceva. Dar lasă-ne să ne batem cu aceleași arme. Nu veni tu să îmi impui, nu veni tu să îmi îngrădești. Pentru că ei, pesemne, asimilează echipele de fotbal, cluburile, cu cele afiliate primăriilor. OK, acolo poți să faci ce vrei. Dar noi, care jucăm în Europa, care suntem societăți pe acțiuni, nu ne spune tu ce să facem, cum să investim și cum să ne construim noi echipele.

Dacă politicul a ajuns să spună care trebuie să fie structura unei echipe de fotbal, avem o problemă. Sunt convins că vor trimite înapoi legea la reexaminare în primă fază și acolo societatea trebuie să tragă un semnal de alarmă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă.

Nu cred că această lege poate fi aplicabilă. Să nu uităm că au trecut peste 20 de ani de când Uniunea Europeană a dat în cap FIFA vis-a-vis de ceea ce înseamnă îngrădirea drepturilor la muncă în Uniunea Europeană. Atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană, această lege nu are cum să funcționeze în România”, a spus Rotaru, la Prima Sport.

Universitatea Craiova este unul dintre cluburile din Liga 1 cu una dintre cele mai mari ponderi de jucători străini în lot: Romanchuk, Isenko, Anzor, Etim sau Nsimba fiind doar câteva exemple, toți oameni de bază în echipă.

Ce prevede noua lege

Noua modificare va obliga cluburile din toate sporturile de echipă să folosească minimum 40% sportivi români în orice meci oficial, atât la nivel de juniori, dar și la seniori.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei! , potrivit proiectului de lege.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport