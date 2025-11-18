Lotul României s-a reunit Ce jucătoare a selecționat Ovidiu Mihăilă pentru Trofeul Carpați
Lotul României s-a reunit Ce jucătoare a selecționat Ovidiu Mihăilă pentru Trofeul Carpați

  • Lotul României de handbal feminin s-a reunit, ieri, la Bistrița, pentru Trofeul Carpați.
  • Competiția se va disputa, la Bistrița, în perioada 20-23 noiembrie.

Trofeul Carpați este ultima competiție a naționalei României înaintea Campionatului Mondial ce va avea loc în Olanda și Germania.

Lotul României s-a reunit pentru Trofeul Carpați

Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare pentru competiția amicală în care România va întâlni Portugalia, Cehia și Austria.

Selecționerul a făcut conturat lotul cu gândul la turneul mondial ce va începe pe 27 noiembrie.

Am convocat 18 jucătoare și sperăm ca sportivele să fie sănătoase și cu dorința de a fi prezente la Campionatul Mondial, prin ceea ce trebuie să arate atât în antrenamente cât și în jocurile din cadrul turneului Trofeul Carpați 2025.

Ne așteaptă o săptămână intensă , pe care trebuie să o valorificăm foarte atent, după un program foarte atent stabilit.

Am încredere în toți colegii mei și în fiecare jucătoare. Le mulțumesc pentru modul cum au răspuns la prima acțiune și trebuie să continuăm cu aceeași atitudine și spirit”, a spus Ovidiu Mihăilă, potrivit gsp.ro.

În cazul în care nu vor exista probleme la nivelul lotului, jucătoarele selecționate vor face deplasarea în Olanda pentru meciurile din faza grupei Campionatului Mondial, conform sursei menționate.

Totuși, FRH a pregătit trei jucătoare de rezervă în cazul în care Ovidiu Mihăilă va întâmpina probleme de lot. Este vorba despre Diana Lixăndroiu, Bianca Bazaliu și Ștefania Stoica.

Meciurile României din grupele Campionatului Mondial 2025:

  • 27 noiembrie, ora 19:00, România - Croația
  • 29 noiembrie, ora 19:00, România - Japonia
  • 1 decembrie, ora 21:30, Danemarca - România

Lista celor 18 jucătoare selecționate pentru Trofeul Carpați

  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

