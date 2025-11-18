„La CSM a fost cum a vrut Neagu” Mayssa Pessoa, acuzații la adresa fostei mari jucătoare: „În România, handbalul e individual, nu de echipă” +51 foto
Cristina Neagu și Mayssa Pessoa.
„La CSM a fost cum a vrut Neagu” Mayssa Pessoa, acuzații la adresa fostei mari jucătoare: „În România, handbalul e individual, nu de echipă”

Publicat: 18.11.2025, ora 13:14
Actualizat: 18.11.2025, ora 14:18
  • Mayssa Pessoa (41 de ani), fost portar la CSM București, a vorbit despre fosta sa colegă, Cristina Neagu (37 de ani).
  • Conform jucătoarei din Brazilia, Neagu ar fi influențat în mod semnificativ deciziile conducerii clubului bucureștean.

Tensiunile provocate de Cristina Neagu ar fi dus la plecarea unor jucătoare importante, printre care și Bella Gullden.

Mayssa Pessoa, acuzații la adresa Cristinei Neagu: „Aici handbalul e individual, nu de echipă”

„Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta.

Ca echipă, nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu. Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume.

De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a declarat Mayssa Pessoa, conform as.ro.

2 lovituri de la 7 metri
a apărat Mayssa Pessoa pentru CSM București în finala din Ligii Campionilor 2016

De-a lungul carierei, Pessoa a mai jucat pentru Dinamo Volgograd, Vardar Skopje Rostov Don, Dunărea Brăila și HH Elite, Sola, iar în prezent activează la Saint-Amand Handball.

Cariera și reușitele Cristinei Neagu

Cristina Neagu este una dintre cele mai bune jucătoare de handbal din toate timpurile. Printre performanțele și recordurile sale se numără:

  • 4 titluri IHF World Player of the Year (2010, 2015, 2016, 2018) – unică în istoria handbalului feminin
  • 2 titluri EHF Player of the Year (2017, 2018) – record pentru acest premiu
  • Golghetera all-time a Campionatului European – cu 303 goluri marcate
  • Golghetera Campionatului Mondial 2015 – cu 63 de goluri și desemnată MVP al turneului
  • Golghetera Ligii Campionilor EHF în sezoanele 2014–15, 2017–18 și 2021–22.

Performanțe la nivel de club

  • CSM București (2017–2025): a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor, cu 1.155 de goluri marcate
  • ZRK Buducnost (2013–2017): a câștigat Liga Campionilor în 2015 și a fost desemnată MVP al finalei​
  • Oltchim Râmnicu Vâlcea (2009–2013): a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2010 și 2012
  • CS Rulmentul Brașov: și-a început cariera de handbalistă, în 2006.
Retragerea Cristinei Neagu
Retragerea Cristinei Neagu FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Cristina Neagu, ultimul meci din carieră.
Cristina Neagu handbal feminin csm bucuresti mayssa pessoa
